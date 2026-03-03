Leben mit einem Trauma

Die Forschung unterscheidet verschiedene Traumaformen. Als Trauma-I-Typ werden zeitlich begrenzte, einmalige traumatische Erfahrungen wie Unfälle oder Naturkatastrophen bezeichnet. Als Trauma-II-Typ gelten jene, die durch Menschenhand verursacht wurden: Folter, Missbrauch und auch Kriege zählen dazu. Oft dauern diese Erlebnisse länger an oder wiederholen sich mehrmals. Diese zweite Kategorie geht Studien zufolge deutlich häufiger mit komplexen und anhaltenden psychischen Störungen einher als einmalige, nicht intendierte Ereignisse.

Das Uniklinikum Carl Gustav Carus Dresden geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung nach einer Naturkatastrophe zu erleiden, bei etwa 4,5 Prozent liegt, während kriegstraumatisierte Menschen ein erhöhtes Risiko von bis zu 38,8 Prozent haben. Viele Betroffene berichten nach extremen Ereignissen von anhaltender innerer Anspannung.

„Typisch sind Schlafprobleme, starke Schreckhaftigkeit, Grübeln, emotionale Leere oder plötzlich auftauchende Erinnerungen. Manche ziehen sich zurück, andere funktionieren nur noch. Wichtig ist: Das sind normale Reaktionen auf außergewöhnlichen Stress“, erklärt Stoiber. Auch Vermeidung zählt zu den häufigsten Bewältigungsstrategien, etwa das Meiden bestimmter Orte, Gespräche oder Situationen. Kurzfristig kann das entlasten. „Langfristig stabilisiert Vermeidung jedoch häufig die Angst“, so Stoiber. Sinnvoller sei eine schrittweise, therapeutisch begleitete Annäherung. „Vermeidung kann auf Dauer der Beginn einer chronischen Störung sein.“