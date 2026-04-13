Top 10 Trennungsgründe

Ich lasse mir nichts mehr diktieren, sagt Agnes. Nach 30 Ehejahren reicht es ihr. Was lange Zeit in ihrer Ehe wie das Salz in der Suppe war, sein vermeintliches Besserwissen, ist durch Agnes’ natürlichen Reifungsprozess auf einmal ein Trennungsgrund. Sie, die sie heute ist, lässt sich die ständigen Korrekturen durch ihren Mann nicht mehr gefallen. Und hier die häufigsten Liebeskiller, die gefährlich sind, aber so harmlos wirken: