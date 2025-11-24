Andrea Breth: „Wir sind schon mitten im Krieg“

Also wird man sich ab 18. Dezember auf die Hadsch in die Josefstadt begeben müssen. Denn dort ist dem scheidenden Direktor Herbert Föttinger gelungen, was anderen nicht in den Sinn kam. Die ebenfalls scheidende Protagonistin Lore Stefanek, Andrea Breth seit Anfängertagen in Freiburg verbunden, brachte beide Seiten zueinander.

Geprobt wird ein Stück Zeitgeschichte. Christopher Hamptons „Ein deutsches Leben“, 2019 mit Maggie Smith in London uraufgeführt, folgt den Erinnerungen von Goebbels’ ­Sekretätin Brunhilde Pomsel. „Man wird alles erzählt bekommen, was die Frau zu ihrem Leben zu sagen hat.“ Die Begegnung mit Andrea Breth ist auch in der Gott weiß wie vielten Reprise von fast einschüchternder Präsenz und Gedankenschärfe. Zehn Stunden Filmmaterial mit Pomsels Originaltönen hat man gesehen. Aber Einspielungen zum Grauen von Auschwitz? „Ich finde Video schön“, sagt sie dem Krätzebefall des postmodernen Theaters ab, „aber nicht auf der Bühne. Nein, wir lösen das anders. Es gibt das sogenannt Authentische, das Frau Stefanek verwaltet, und dann gibt es poetische Querschläger aus der überschäumenden Heiterkeit dieser Zeit. Man muss Goebbels lassen, dass er ein genialer Propagandaminister war.“

Wird die Realität der Konzentrationslager gezeigt? „Wir werden den Teufel tun, das auf die Bühne zu bringen. Das kann kein Mensch, es empört mich sehr, wenn ich die vermessenen Versuche im Kino sehe.“

Schon hat sie den Gang des Gesprächs an sich gezogen. „Mich interessiert Brunhilde Pomsels Tätertum, wie schnell man in so etwas reinrutscht und dass wir kein Recht haben, uns darüber zu erheben, weil niemand garantieren kann, dass er sich damals anders verhalten hätte. Wir verbieten uns jede Art von Denunziation. Dadurch wird es in der Wahrnehmung noch unerträglicher.“