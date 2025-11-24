Patricia Paulina Karrer: „Künstler:innen sollen nicht verkauft, sondern beteiligt werden“

Wie erklären Sie Künstler:innen, dass sie damit nicht nur sichtbar, sondern auch wirtschaftlich unabhängiger werden können?

Bei uns geht es nicht darum, ein einzelnes Kunstwerk zu verkaufen, sondern den Markenwert (Brand Equity) des Künstlers selbst investierbar zu machen. Der Token fungiert in der ersten Phase als Frühförderungsinstrument – 30 % fließen direkt in die Karriere- und Markenentwicklung des Künstlers und werden diesen auch direkt bei jeder Transaktion ausgezahlt, 45 % in einen gesperrten Kulturfonds, der langfristig Wertsteigerung sichert. Wenn der Markenwert wächst, entsteht später auch Zugang zu IP-basierten Ausschüttungen, ähnlich einer Dividendenlogik. So werden Künstler:innen nicht nur sichtbarer, sondern bauen sich schrittweise echte wirtschaftliche Unabhängigkeit auf.

Welche langfristigen Einkommensmodelle können Künstler:innen über GAIA Culture aufbauen und wie unterscheidet sich das von klassischen Galerien oder Förderstrukturen?

Über GAIA Culture können Künstler:innen langfristig ein eigenes, markenbasiertes Einkommensmodell aufbauen. Statt auf einmalige Verkäufe oder Förderungen angewiesen zu sein, entsteht durch die Tokenisierung ihres Brand Values eine nachhaltige Wertschöpfungskette: Einnahmen aus der Erstemission fließen in Markenaufbau und Sichtbarkeit, während der gesperrte Kulturfonds zukünftige Wertsteigerung absichert. Mit steigendem Markenwert öffnen sich zusätzliche IP-basierte Erlösquellen – etwa durch Beteiligungen an Partnerschaften, Lizenzen oder kulturellen Kooperationen. Im Unterschied zu klassischen Galerien oder Förderstrukturen behalten Künstler:innen bei GAIA volle Kontrolle und Ownership über ihre Marke und partizipieren direkt an ihrer eigenen Wertsteigerung – digital, transparent und skalierbar.

Viele Künstler:innen scheuen sich ja vor Technologie. Wie holen Sie jene ab, die mit Blockchain oder Tokens wenig anfangen können, aber von der Idee profitieren könnten?

Ja, viele Künstler:innen haben anfangs Berührungsängste mit Technologie. Wir holen sie über den Mehrwert, nicht über die Technik ab und zeigen, dass Blockchain Teil einer Wertschöpfungskette ist: Finanzierung, Markenaufbau, langfristige Beteiligung. So bleibt Kunst und Kuenstler:innen zentral, Technik wird nur Mittel zum Zweck.

Ein KI-System soll künftig den Wert eines Tokens laufend berechnen – basierend auf Reichweite, Verkäufen oder Sichtbarkeit. Wie stellen Sie sicher, dass nicht nur Klickzahlen, sondern auch künstlerische Qualität zählt?

Ursprünglich war ja geplant, ein eigenes Bewertungssystem zu entwickeln, das Daten wie Reichweite und Verkäufe mit kuratorischen Faktoren kombiniert. Da Artsignal (UK) diesen Ansatz bereits erfolgreich verfolgt, sehen wir künftig großes Potenzial für eine strategische Kooperation, sobald wir in diese Phase eintreten, statt selbst Entwicklungsressourcen zu investieren.

Sie planen, Kunstinvestments langfristig sogar ins Online-Banking zu integrieren. Das klingt visionär. Wie realistisch ist es, dass man eines Tages zwischen Aktien und „Artists“ wählen kann?

Ziemlich realistisch – schließlich entwickeln sich selbst große Banken längst in 'neue' Richtungen. Was vor zehn Jahren mit Krypto noch utopisch klang, ist heute Realität. Der Markt für digitale Assets ist schlicht zu groß, um ihn zu ignorieren und ich setze genau dort an: Wir bringen Kunst dorthin, wo Kapital und Kultur endlich zusammenfinden.

Sie könnten also ein kulturelles Ökosystem der Zukunft entwickelt haben. Wie sieht Ihr persönliches Zielbild in fünf Jahren aus?

GAIA Culture ist ganz klar mein Fokus bis 2030 – das Fundament steht, jetzt geht es um Wachstum und Wirkung. Ab 2026 werden wir uns verstärkt im GCC-Raum positionieren, wo Kultur und Innovation sehr bewusst zusammengedacht werden. Parallel dazu möchte ich in den kommenden Jahren meinen Doktor schreiben und auch unterrichten. Wer mich kennt, weiß: Ich bin eher ein intellektuell als Zahlen getriebener Mensch – das akademische Umfeld lag mir immer und bereitet mir auch sehr viel Freude bzw. Erfüllung. Gleichzeitig bin ich realistisch: Wirkung braucht auch wirtschaftliche Stabilität. Für mich schließen sich Denken, Forschen und Unternehmertum nicht aus, sondern bedingen einander.

Mit NEA haben Sie zu Beginn ja voll auf NFTs gesetzt, mussten aber pivotieren. Was war der schmerzhafteste Moment dieser Erkenntnis und wie viel Geld oder Zeit haben Sie dabei verloren?

Ehrlich gesagt: weder Geld noch Zeit wurden verloren. Nach NEA wurde ich vom damaligen Commercial Director von Cartier aus den USA, der kurz darauf Exclusible gründete, auf einer Crypto-Party beim WebSummit in Lissabon angesprochen – und so begann mein nächstes Kapitel. Bei Exclusible haben wir über 10 Millionen Euro mit NFTs umgesetzt, also war der „Pivot“ eher eine Weiterentwicklung als ein Rückschritt. Danach bin ich zum EIT gewechselt, um wieder stärker im Impact- und Innovationsbereich zu arbeiten. Die Grundidee von NEA hat mich aber nie losgelassen – und daraus ist schließlich GAIA Culture entstanden: die reifere, nachhaltigere Weiterführung derselben Vision.