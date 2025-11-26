Richard Jurtitsch: "Ich mache das, wovon ich überzeugt bin!"

„Noch nicht ganz“, dreht Richard Jurtitsch wiederholt am Stimmwirbel der alten Gibson 330. Die Augen leicht zusammengekniffen, lauscht er mit gespitzten Ohren dem ansteigenden Ton der tiefen E-Saite. Noch einmal stimmt er sie an. Eine letzte, leichte Drehung von nur wenigen Graden. Die Nuance, kaum wahrnehmbar, scheint für Jurtitsch den Unterschied zu machen: „Jetzt aber“, schlägt er mit zufriedenem Grinsen in die Saiten seiner Jazzgitarre aus dem Jahre 1959. Virtuos gleiten seine Finger mit beachtlicher Geschwindigkeit über den Hals des In­struments. Warme Bluesklänge erfüllen das alte Gemäuer seines Ateliers – eine ehemalige Werkstätte eines Lichtverleihs. Was einfach aussieht, klingt komplex. Als das Brodeln der Bialetti am Herd hektischer wird, führt er noch ein letztes Mal durch das eigens komponierte Riff. Mit flacher Hand lässt er die Gitarre abrupt verstummen. „So, Schluss jetzt“, stellt er das Instrument behutsam zu seinen Artgenossen zurück. 40 Gitarren umfasst seine „Ansammlung“, wie er sie selbst bezeichnet. Von wertvollen Sammlerstücken bis hin zu alten Gitarren, die er selbst restau­riert hat, ist alles dabei.

Dass Jurtitsch kein Musiker wurde, war eine bewusste Entscheidung. „Aber definitiv keine einfache“, fügt er hinzu. „Irgendwann steht man aber an einem Punkt, an dem man sich für eine Kunst als Brotberuf entscheiden muss – beides geht sich einfach nicht aus.“ Mit Anfang 20 entscheidet sich Jurtitsch für die Malerei. „Meine damalige Lebensgefährtin war ebenfalls Künstlerin – die Musik wäre zu zeitintensiv gewesen und Kunst mit Kunst, das schien mir schlüssig.“