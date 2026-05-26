Tetyana Aleks: Zwischen Masken, Kunst und Philosophie

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert lernen Sie Tetyana Aleks kennen, eine Künstlerin und Maskenbildnerin mit ukrainischen Wurzeln, die ihren eigenen Weg konsequent verfolgt. Im Gespräch erzählt sie von ihrem Lebensweg, der sie vom Wirtschaftsstudium über die österreichische Kunst- und Philosophieszene bis hin zu ihrer heutigen kreativen Tätigkeit geführt hat.

Dabei spricht Tetyana Aleks offen darüber, wie sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen gelöst und ihren künstlerischen Ausdruck gefunden hat. Kreativität, Selbstbestimmung und die Suche nach einer eigenen Identität ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Geschichte.

Ein Schwerpunkt der Episode liegt auf ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Modebranche. Sie thematisiert Schönheitsideale, Konsumverhalten und Fragen der Nachhaltigkeit und beschreibt, welche Entwicklungen sie in der Branche besonders beschäftigen. Ihre Ausstellung „New Religion in Other Perspective“ greift diese Themen auf und hinterfragt die Mechanismen der Modeindustrie aus einer ungewohnten Perspektive. Vor allem junge Menschen möchte sie damit zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen anregen.

Auch ihr aktuelles Projekt „Echt“ wird ausführlich vorgestellt. Gemeinsam mit Fotograf Johann Wimmer und Videokünstler Robert Breber porträtiert sie Frauen ab 40 Jahren, die bewusst auf Schönheitsoperationen und Botox verzichten. Die Ausstellung rückt individuelle Lebensgeschichten in den Mittelpunkt und zeigt das Älterwerden nicht als Makel, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit, Erfahrung und Stärke. Moderne Bild- und Videotechnik unterstützt dabei die emotionale Wirkung der Arbeiten.

Im Laufe des Gesprächs wird deutlich, dass Tetyana Aleks mit ihrer Kunst nicht nur ästhetische Bilder schaffen möchte. Vielmehr versteht sie ihre Arbeiten als Einladung, bestehende Vorstellungen zu hinterfragen, sei es in Bezug auf Schönheitsideale, Konsum oder den Umgang mit sich selbst.