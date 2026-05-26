Georg Mattiassich: Wie KI, Kunst und Krisen das UKH Linz formen

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert lernen Sie Georg Mattiassich kennen – ärztlicher Leiter des Unfallkrankenhauses Linz, Orthopäde, Traumatologe und Notarzt. Er spricht offen über seinen beruflichen Weg, der ihn von seiner Heimat über Stationen in der Steiermark, Deutschland und Schladming schließlich nach Linz führte.

Im Gespräch gibt Georg Mattiassich Einblicke in einen Arbeitsalltag, der weit über den Operationssaal hinausgeht. Neben der medizinischen Tätigkeit trägt er Verantwortung für die Führung und Organisation eines Hauses mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei beschreibt er, wie wichtig funktionierende Abläufe, gegenseitiges Vertrauen und ein positives Arbeitsklima für den Erfolg eines Krankenhauses sind.

Die Episode zeigt, was das Unfallkrankenhaus Linz auszeichnet und wie medizinische Qualität und menschliche Betreuung miteinander verbunden werden können. Georg Mattiassich spricht über die Herausforderungen des österreichischen Gesundheitssystems, über den Umgang mit begrenzten Ressourcen und darüber, warum die Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte für die Zukunft eine zentrale Rolle spielt.

Auch der Blick nach vorne kommt nicht zu kurz: Themen wie Künstliche Intelligenz, Robotik und technologische Innovationen in der Chirurgie werden ebenso behandelt wie die Frage, welche Fähigkeiten trotz aller technischen Entwicklungen unverzichtbar bleiben. Für Georg Mattiassich sind Empathie, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, wesentliche Bestandteile guter Medizin.

Darüber hinaus gewährt er persönliche Einblicke in seinen Umgang mit belastenden Situationen, spricht über seine Begeisterung für Kunst und verrät, welche Eigenschaften ihn an Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi oder Barack Obama besonders beeindrucken.

Auch Themen wie Gesundheit im Alltag, Social Media und persönliche Motivation finden ihren Platz in diesem vielseitigen Gespräch