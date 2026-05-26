Fritz Firlinger: Notfallmediziner zwischen Lebensrettung und Abenteuer

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert steht Dr. Fritz Firlinger im Mittelpunkt – Notfallmediziner, Flugrettungsarzt, Unternehmer und jemand, der bewusst einen Lebensweg abseits klassischer Erwartungen eingeschlagen hat. Er erzählt offen von seiner Jugend, von Phasen der Orientierungssuche und davon, warum ihn ein Beruf im Büro nie wirklich reizte. Stattdessen entschied er sich für die Medizin – und fand seine Berufung dort, wo schnelle Entscheidungen und unvorhersehbare Situationen zum Alltag gehören.

Im Gespräch erhalten Sie Einblicke in die vielfältigen Aufgaben eines Notfallmediziners. Ob bei Einsätzen in der Flugrettung, in der Veranstaltungsmedizin oder als Unternehmer – Fritz Firlinger berichtet von den Herausforderungen eines Berufs, in dem oft innerhalb weniger Sekunden wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Dabei spricht er auch über die emotionalen Seiten seiner Arbeit und darüber, wie man mit Situationen umgeht, in denen Hilfe nicht immer den gewünschten Ausgang nimmt.

Ein zentrales Thema der Episode ist die Verantwortung, die mit diesem Beruf verbunden ist. Fritz Firlinger schildert, warum medizinische Hilfe manchmal auch bedeutet, Grenzen zu akzeptieren und Menschen würdevoll loszulassen. Seine Erfahrungen zeigen, wie eng fachliche Kompetenz und menschliche Stärke miteinander verbunden sind.

Darüber hinaus erzählt er von Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten wie Felix Baumgartner, Billy Joel oder Johnny Depp und gewährt interessante Einblicke in die Menschen hinter den öffentlichen Rollen. Gleichzeitig spricht er über persönliche Werte, Familie und die Frage, welche Erfahrungen und Einstellungen er seinen Kindern mitgeben möchte.

Auch seine Sicht auf Zuversicht, Unternehmertum und die Balance zwischen einem außergewöhnlichen Berufsleben und dem Alltag kommt zur Sprache. So entsteht das Porträt eines Menschen, der Herausforderungen nicht aus dem Weg geht und seine Erfahrungen nutzt, um Verantwortung zu übernehmen – beruflich wie privat.