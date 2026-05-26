Sebastian Aigner: Musik als Lebensgefühl zwischen Bühne und Leitung

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert lernen Sie Sebastian Aigner kennen – Präsident des Chorverbands Oberösterreich, Dirigent, Musiker und Pädagoge. Er gibt Einblicke in seinen musikalischen Werdegang, der bereits in der Kindheit begann und ihn von Oberösterreich auf internationale Konzertbühnen führte.

Im Gespräch erzählt Sebastian Aigner von seinen ersten Erfahrungen mit der Violine, von seiner Ausbildung und von den vielfältigen Stationen seiner Karriere. Dabei spricht er über die Arbeit mit renommierten Orchestern, darunter die Wiener Philharmoniker, und über seine Erfahrungen als Musiker, Dirigent und Chorsänger. Die unterschiedlichen Rollen innerhalb der Musikwelt haben seinen Blick auf das gemeinsame Musizieren nachhaltig geprägt.

Besonders wichtig ist ihm die Zusammenarbeit mit Menschen. Sebastian Aigner beschreibt, wie unterschiedlich Ensembles arbeiten und warum es für ihn entscheidend ist, sich immer wieder auf neue Gruppen und Situationen einzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Perfektion oder Fehlerfreiheit, sondern das gemeinsame Erlebnis, die Freude am Musizieren und die Verbindung zum Publikum.

Die Episode führt außerdem zu prägenden Erlebnissen im In- und Ausland. Ob Konzerte in Japan, Auftritte in den USA oder musikalische Erfahrungen in Linz – viele dieser Momente haben seinen Zugang zur Musik nachhaltig beeinflusst und seine Begeisterung für das kulturelle Miteinander gestärkt.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit spricht Sebastian Aigner auch über Familie, persönliche Interessen und die Bedeutung von Ausgleich und Kreativität. Er erklärt, warum Ruhephasen und spielerische Momente genauso wichtig sein können wie konzentrierte Arbeit.

Ein weiteres Thema ist der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Musikwelt. Sebastian Aigner betrachtet die technologischen Entwicklungen offen und reflektiert zugleich, warum menschliche Emotionen, Spontaneität und das unmittelbare Live-Erlebnis auch künftig eine zentrale Rolle spielen werden.