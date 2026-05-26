Hans Reisetbauer: Vom Rübenmanager zum besten Schnapsbrenner der Welt

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert steht Hans Reisetbauer im Mittelpunkt – einer der bekanntesten Brenner Österreichs und international für seine Edelbrände ausgezeichnet. Im Gespräch erzählt er von seinem Weg vom elterlichen Hof bis an die Spitze der internationalen Spirituosenwelt und gibt Einblicke in die Erfahrungen, die ihn auf diesem Weg geprägt haben.

Seine berufliche Entwicklung führte ihn zunächst in die Gastronomie und den Maschinenbau, bevor er sich zunehmend dem Brennhandwerk widmete. Aus ersten Experimenten mit Fruchtbränden entstand über die Jahre ein Unternehmen, das heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist. Dabei blieb eines stets unverändert: der konsequente Fokus auf Qualität.

Im Podcast spricht Hans Reisetbauer über die Herstellung hochwertiger Edelbrände und die Bedeutung regionaler Rohstoffe. Ob Apfel, Birne, Zwetschke oder außergewöhnliche Kreationen wie sein Karottendestillat – im Mittelpunkt steht für ihn stets die Qualität des Endprodukts und nicht die produzierte Menge. Dabei verbindet er traditionelle Brennmethoden mit modernen Technologien und setzt auf nachhaltige Produktionsprozesse sowie Kreislaufwirtschaft.

Seine Philosophie „Qualität schafft Freundschaft“ zieht sich durch alle Bereiche seines Schaffens. Sie prägt nicht nur die Zusammenarbeit mit Partnern und Produzenten, sondern auch den Umgang mit Kundinnen und Kunden. Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen bestätigen diesen Weg.

Darüber hinaus spricht Hans Reisetbauer über aktuelle Herausforderungen der Branche, darunter steigende Energiekosten, verändertes Konsumverhalten und die Entwicklung der österreichischen Kulinarik. Trotz dieser Veränderungen blickt er optimistisch in die Zukunft und sieht weiterhin großes Potenzial für hochwertige Genussprodukte.

Auch persönliche Themen kommen zur Sprache. Er erzählt von seinem Ausgleich durch Golf und Jagd, von der Bedeutung des Goldenen Verdienstzeichens und von seiner Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen. Begegnungen mit interessanten Menschen und die Bereitschaft, ständig dazuzulernen, sind für ihn wichtige Quellen der Inspiration.