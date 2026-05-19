Hubert Niedermayer: Der Anwalt, der Banken zittern ließ

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert lernen Sie Hubert Niedermayer kennen – Rechtsanwalt, Autor und Persönlichkeit mit einem ungewöhnlichen Lebensweg. Im Gespräch mit Elisabeth Andrieux erzählt er von seiner Kindheit in Haidershofen, von internationalen Erfahrungen und von einer prägenden Zeit an einer Schauspielschule in New York, wo ihm der Spitzname „Aquaman“ verliehen wurde.

Besonders spannend ist, wie sehr ihn diese Erfahrungen bis heute beeinflussen. Die intensive Beschäftigung mit Körpersprache, Emotionen und zwischenmenschlicher Wahrnehmung hilft ihm nicht nur im privaten Leben, sondern auch in seiner Arbeit als Anwalt und Coach. Hubert Niedermayer beschreibt, wie wichtig es ist, Menschen richtig einschätzen und komplexe Situationen verstehen zu können.

Juristisch machte er 2017 österreichweit Schlagzeilen, als er vor dem Obersten Gerichtshof eine Entscheidung erwirkte, die zahlreichen Bankkundinnen und Bankkunden finanzielle Rückzahlungen in Millionenhöhe brachte. Im Podcast spricht er offen über diesen Fall, über seine Haltung gegenüber Banken und darüber, warum ihm trotz des Erfolgs nur wenige Dankesbriefe erreichten.

Auch persönliche Themen finden Raum: Hubert Niedermayer spricht über Belastung, Burnout und den Versuch, Beruf und Familie in Balance zu halten. Seine Leidenschaft für Wasser, Reisen und spontane Auszeiten bildet dabei einen wichtigen Gegenpol zum intensiven Berufsalltag.

Darüber hinaus gibt die Episode Einblicke in kuriose Fälle aus dem Erbrecht – darunter die Geschichte eines verschwundenen Goldzimmers –, die zeigen, wie ungewöhnlich und menschlich juristische Arbeit oft sein kann. Als Buchautor beschäftigt sich Niedermayer zudem mit gesellschaftlichen Entwicklungen und möchte Menschen dazu ermutigen, kritisch zu denken und aufmerksam zu bleiben.

Eine Folge über Recht, Persönlichkeit und Lebenserfahrung – mit einem Gesprächspartner, der bewusst über klassische Rollenbilder hinausdenkt.