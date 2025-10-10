Vea Kaiser: „Ich möchte zuweilen nur noch schreien"

Grenzen wir Ihre Angelika einmal ein. Zu Beginn ist sie über 20, am Ende, als sich nach dem Gefängnis ihre Spur verliert, 57.

Ja, ich schildere ein ganzes erwachsenes Frauenleben, das auch ein Arbeitsleben ist. Der Stolz, den man aus Arbeit als Quelle des Selbstwerts zieht, ist heutzutage total unpopulär. In unserer Work-Life-Balance-Zeit mit Fokus auf Life ist das Work verlorengegangen. Ich habe den Roman selbst nicht nur unter schönen Bedingungen geschrieben. Zeit zu schreiben hatte ich nur, wenn das Kind geschlafen hat. Wir sind damals gerade übersiedelt, und nicht einmal zwei Jahre später kam das zweite Kind, die größte Überraschung meines Lebens. Aber ich musste mein Manuskript abgeben, und dafür blieben nur die Nächte nach 21 Uhr, oder die Feiertage, wenn die Kinder bei den Großeltern waren. Und dann sagte mir mein Mann auch noch, dass er die Prüfung zum Europäischen Facharzt macht, mit vier Monaten intensiven Lernens. Ich dachte, das kann die Ehe nicht schaffen. Aber es hat uns wahrscheinlich gerettet. Wir sind in der Nacht am selben Tisch im Keller gesessen und hatten beide unser Projekt. Da kann man leichter auf Freizeit verzichten, als wenn sich einer Netflix hineinzieht. Aber wenn er neben dir vor dem Computer sitzt und sich Studien zum Fortschreiten des Prostatakarzinoms und des Blasentumors anschaut, bist du wieder dankbar, dass du Schriftstellerin sein darfst.

An ein drittes Kind denken Sie nicht?

Das ist jetzt doch ein bisschen sehr intim. Ich schaue einmal auf das nächste halbe Jahr, wie ich die vielen Lesungen schaffe.

Sie thematisieren im Roman das Problem, dass viele Ihrer Kolleginnen nach dem erfolgreichen Debüt nichts mehr veröffentlichen konnten. Hatten Sie diese Sorge nach dem Sensationserfolg von „Blasmusikpop“ nicht?

Nein, ich habe gewusst, dass ich gute Geschichten im Kopf habe. Aber tatsächlich war es ein Glück, dass ich so jung war und dass das erste Kind erst nach drei Romanen gekommen ist. Kolleginnen, die später debütieren und nach dem ersten Roman ein Kind kriegen, haben es oft sehr schwer, danach weiterzuschreiben, vor allem, wenn sie wegen Care-Arbeit nicht alle Veranstaltungen oder Aufenthaltsstipendien zusagen können. Und der Literaturbetrieb zieht sehr schnell weiter. Ich selbst konnte mir keine Pause gönnen, sondern musste neben der Kleinkindbetreuung diesen Roman vollenden, da ich zwischen meinem letzten Roman und erstem Kind zwei Romanprojekte begonnen habe, aber dann in die Schublade legen musste.

Welche denn?

Eine witzige Geschichte über eine Waldviertler Impfverweigererfamilie. Den habe ich 2017 begonnen, dann kam Corona, und es gab nichts mehr zu lachen. Der Roman liegt mittlerweile sogar im Mistkübel. Dann habe ich einen zauberhaften Roman über einen Esperantisten der Zwischenkriegszeit begonnen, eine Liebesgeschichte an Sprache, Völkerverständigung und Klassische Philologie. Da hat Putin die Ukraine überfallen, und ich war so schockiert davon, dass ich noch einen Krieg in Europa erlebe, dass ich mich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen konnte.

Haben Sie denn Angst um die Zukunft Ihrer Söhne?

Die Weltpolitik ist mir noch zu weit weg. Aber ich hoffe, dass wir als Gesellschaft eine Möglichkeit finden, den Smartphone-Umgang von Kindern zu reduzieren. Deshalb unterstütze ich die Kinderschutzorganisation „Die Möwe“, die viel mit den negativen Folgen von Internetund Smartphone-Nutzung zu tun hat. Ich fürchte, wir ahnen noch nicht, was wir unseren Kindern mit unlimitierter Nutzung der Sozialen Netzwerke antun.

Ihr Buch spielt in den Achtzigerjahren, dem Jahrzehnt Waldheims und des Aufstiegs der FPÖ. Diese Themen werden aber nur gestreift. Weshalb?

Für mich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Leser mit dem Zeigefinger auf die politischen Probleme hinzustupsen. Oder einfach zu erzählen und darauf zu vertrauen, dass die Leser intelligent genug sind, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. In „Fabula Rasa“ wird der problematische Umgang Österreichs mit Arisierung und Entnazifizierung vielleicht sogar noch aufrüttelnder erzählt, weil er einfach erzählt wird und die Leserinnen gezwungen sind, sich darüber selbst Gedanken zu machen.

Wie fühlen Sie sich denn beim irren Aufkommen des Antisemitismus in dieser Zeit?

Ich muss mich innerlich ständig bei jüdischen Freundinnen und Freunden dafür entschuldigen, dass ich ein von ihnen geäußertes diffuses Gefühl seit vielen Jahren nicht ernst genommen habe. Leider hatten sie vollkommen recht, der Antisemitismus ist fest in Europa verwurzelt. Es ist ein Skandal und eine Schande, dass man die Zugehörigkeit zu einer Religion oder einer Volksgruppe mit politischer Verantwortung verwechselt. Auch der Antisemitismus im Kulturbetrieb ist etwas, das ich nicht für möglich gehalten habe. Ich möchte zuweilen nur noch schreien.