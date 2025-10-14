Igor Levit: „Mit Opportunisten umzugehen, ist schwer"

Herr Levit, mit Schostakowitsch verbinden viele dessen Furcht vor Stalin. Später musste er sich ständig rechtfertigen, weil er unter diesem Regime weitergearbeitet hat. Eine ähnliche Situation erleben heute viele Künstler, und das nicht nur in Russland. Wiederholt sich die Geschichte?

Das hat sich über die Jahrzehnte nie geändert. Auch heute müssen Künstler in Ländern agieren, in denen sie nicht frei sein können. Aber es wäre jetzt zu banal, in wenigen Worten unterschiedliche Zeiten zu vergleichen. Der entscheidende Aspekt bei meinem Programm ist ein anderer. Es ist das Andenken an das Leben. Die Feier eines Lebens. Schostakowitsch zum Beispiel hat seine zweite Klaviersonate seinem verstorbenen Lehrer gewidmet. Er hat sie in der Zeit der Belagerung seiner geliebten Heimatstadt Sankt Petersburg, damals Leningrad, geschrieben. Es ist ein Werk, das eines Lebens gedenkt.

Die „Lieder ohne Worte“ von Mendelssohn, die ich danach spiele, stimmen ebenfalls in diese Richtung ein. Und am Ende kommt Opus 111, Beethovens letzte Klaviersonate. Die Art und Weise, wie nach so viel Dunkelheit und so viel Schmerz dieses Werk uns in überirdische Schönheit entlässt, war für mich das bestmögliche Ende dieses Abends. Dieser Bogen vom Dunkel ins Licht steht im Zentrum meines Programms, nicht Fragen nach politischer Verfolgung.

Das Dunkel manifestiert sich in Ravels Vertonung des jüdischen Trauergebets Kaddisch, mit der Sie Ihre Konzertreihe eröffnen. In den letzten Zeilen dieses Gebets heißt es: Möge uns der gnädige Himmel Ruhe, Frieden und Glück gewähren. Das passt genau auf unsere Gegenwart. Hat Sie dazu diese düstere Zeit, der immer ärger werdende Antisemitismus inspiriert?

Es ist ein heiliges Trauergebet. Das Gedenken an ein Leben steht klar im Zentrum. Und ja, es ist natürlich geprägt von der heutigen Zeit. Ich kam auf dieses Stück, als ich letztes Jahr am 7. Oktober mit Christian Thielemann ein Konzert in Berlin gegeben habe, wo wir unter anderem auch Mendelssohn aufgeführt haben. Ich habe mir überlegt, welche Zugabe ich spielen könnte, und dann kam ich durch Zufall auf Ravels Kad­disch. Dieses Stück war mir zuvor nicht bekannt. Dieses Stück aufzuführen, bedeutete mir unglaublich viel. Dass es jetzt das Herz meiner ganzen Konzertwoche im Wiener Musikverein bildet, ist umso wertvoller für mich.

Sie haben bei der Eröffnung der Reichenbach-Synagoge in München gespielt. Wie war das für Sie, als der deutsche Kanzler bei seiner Rede in Tränen ausgebrochen ist?

Ich habe einige Veranstaltungen im jüdisch-deutschen Kontext in den letzten Jahren erlebt, wie Sie sich vorstellen können. Die Eröffnung der Reichenbach-Synagoge war für mich wahrscheinlich der berührendste und schönste Abend dieser Art. Erstens wegen Rachel Salamander, die es nach vielen Jahren erreicht hat, dass diese Synagoge endlich wieder eröffnet wurde. Und ja, ich habe Friedrich Merz aufmerksam zugehört.

Und ich empfand einen Aspekt als besonders wertvoll: Die Ernsthaftigkeit, der Ton und alles an dieser Rede hatte für mich eine enorme Glaubwürdigkeit. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihm geglaubt. Es war die richtige Rede vom richtigen Mann zur richtigen Zeit. Gleichzeitig aber hatte ich das Gefühl, an diesem Abend einem alten, helleren Deutschland zugehört und zugeschaut zu haben. Ich habe diese Eröffnung mit zwei Gefühlen verlassen: Ich war dankbar und glücklich und gleichzeitig, aufgrund der Gegenwart, in der wir leben, aufgrund eines immer stärker werdenden Antisemitismus auf europäischem Boden auch zutiefst traurig.

Merz erwähnte diese Gegenwart auch. Er verwies darauf, dass jüdisches Leben heute Polizeischutz braucht. Ist das nicht unsäglich?

Das ist aber eben leider die Normalität.