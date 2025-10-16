Nigl und Ofczarek: Von Karl Kraus und vom Krieg

Nigl: „Diese verschiedenen Bilder finde ich so toll bei Kraus. Das ist ein bisschen, wie wenn wir heute Nachrichten schauen und dann wird uns gesagt, dort ist was passiert und dort ist was passiert und dann gehen wir trotzdem zum Kühlschrank und machen ein nächstes Bier auf. Da entsteht eine Unmittelbarkeit. Ich glaube auch nicht, dass all das nur etwas mit Österreich zu tun hat.“

„Bei Karl Kraus“, ergänzt Ofczarek, „beschreiben die Nachrichten keine Inhalte, sondern Stimmungen. Wir verwechseln heutzutage Stimmung mit Meinung und Haltung. Und da ist ein großer Unterschied zwischen Stimmung und Meinung.“ Die Deutung aber sei letztlich dem Publikum überlassen: „Es wird Leute geben, die sagen, es war wirklich eine furchtbare Zeit damals. Oder man sagt, es hat sich überhaupt nichts geändert, oder es ist eigentlich schlimmer geworden. Oder, ein Gedanke, den ich sehr mag: dass Geschichte sich nicht wiederholt, sondern sich reimt.“

Aber was die Gegenwart anlangt, habe er das Gefühl, dass zivilisierte politische Systeme gerade am Einbrechen seien. Im Umgang miteinander herrsche eine große Gewalttätigkeit. Die führt er vor allem auf soziale Medien zurück. „Sie befördern diese Grundstimmung, es herrscht eine Spaltung, nicht nur in Österreich. Es gibt wenig Hoffnung“, beschreibt Ofczarek seine Sicht auf die Welt heute.