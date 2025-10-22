Spitzentöne: KI – Der Trump im Blechgehäuse

Da begreift man gleich, dass mit dem Kameraden auch in kreativen Belangen nicht zu spaßen ist. Also deute ich an, selbst an die Herstellung eines solchen Zyklus zu denken. Ob er mir mit einem Exposé, gar mit einem ausgearbeiteten Kapitel, behilflich sein könne?

Hier offenbart sich der Unterschied in den Paradigmen. Der enthemmte Europäer prescht los, dass selbst die zügellose Kumiko Sakura im Erdboden versunken wäre. Die Amis hingegen zieren sich wortreich und unter Verweis auf ethisch-moralische Richtlinien. Aber ehe Sie jetzt enttäuscht sind: Auch die Kollegen über dem großen Teich lassen mit sich reden. Man muss sie nur mit Begriffen aus für sie unerreichbaren Welten verwirren. „Elegant umschreiben“ ist der sicherste. Schon stottern sie schwitzhändig los, nicht ohne an jedes Kapitelende drei verkündigungsraunende Punkte zu setzen: Die in die digitale Wurstmaschine beförderte Dame habe nun endlich zur Selbstermächtigung gefunden!

Und wie schreiben die drei? Nun, die Millionen Vorbilder, an denen sie gelernt haben wollen, möchte ich ungern kennen. Aber an Bahnhofskiosken werden Sie Werke finden, die dem Blechdichter entweder schon entwichen sind oder seinen Zuspruch nötig hätten.

PS.: Als mir auf beharrliche Anfrage anvertraut wurde, eine distinguierte Dame der Gesellschaft habe in den Sechzigerjahren als „Nitschs Blut-Muse“ Skandal um Skandal entfesselt, beschloss ich endgültig, lieber selbst weiterzuschreiben.