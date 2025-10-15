Spitzentöne: Festwochen-Chef Milo Rau und das Manifest der Spaltung

Sollten Sie der Meinung sein, dass jetzt alles vorbei ist, muss ich Sie enttäuschen. In Berlin haben am Samstag unter dem Titel „United4Gaza“ 16.000 gegen Israel demonstriert. Angemeldet waren nur 5.000, es kam zu „keinen größeren Zwischenfällen“, sieht man von „Flaschenwürfen, Beleidigungen und dem Rufen verbotener Parolen“ ab. Wer von den „Hunderten“ Gesinnungsfreunden, die zur nämlichen Zeit in Wien den Ring lahmlegten, was gerufen hat, will ich gar nicht wissen, kann es mir aber vorstellen.

Dass es hingegen am Samstag in Bern zu „keinen größeren Zwischenfällen“ gekommen wäre, würden selbst die Veranstalter der ungenehmigten Palästina-Demo zurückweisen. In deren Verlauf haben 5.000 „Aktivisten“ u. a. Barrikaden in Brand gesteckt und Auslagenscheiben zertrümmert.

Am Samstag, um das überflüssigerweise in Erinnerung zu rufen, war die erste Stufe des Gaza-Abkommens schon in Umsetzung begriffen. Aber in der neutralen Schweiz lamentierte tags darauf das „fünfköpfige Beobachtungsteam der demokratischen Juristinnen und Juristen Bern“ gegen „unverhältnismäßigen Einsatz der Exekutive“, die u. a. Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt hat.