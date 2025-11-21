Klassengesellschaft: Kein Oben ohne Unten

Es ist jetzt 11 Uhr vormittags: Wie viele Statussignale haben Sie heute bereits ausgesendet?

Ich bin gefragt worden, ob ich an einer Promotionsverteidigung an der Uni teilnehme, habe Drittmittelanträge für das niederländische Uni-System begutachtet – das sind Dinge, für die man nur angefragt wird, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ich habe etwas zu einem Film von Thomas Anderson getweetet – kulturelle Inhalte sind natürlich immer Statussignale.

In der Tat ist es kaum möglich, sich in der Gesellschaft zu bewegen, ohne Statussignale zu senden. Auch dieses Interview mit Ihnen zu führen, zeigt die eigene Position in einer sozioökonomischen und soziokulturellen Hack­ordnung an.

Der Mensch strebt nach Unterscheidung, seit er sesshaft geworden ist und Besitz anhäuft. Alle Versuche einer klassenlosen Gesellschaft sind gescheitert. Was macht Klasse so stabil?

Den Versuch, sich voneinander abzuheben und an der Spitze der eigenen Gruppe zu stehen, gab es bei den Menschen schon immer. Den gibt es auch bei anderen Viechern. Allerdings war es in unserer frühen Geschichte, als der Mensch in sehr kleinen Gruppen lebte, möglich, Ausbrüche aus dem Gleichheitsmorast abzuwehren.

Der Mechanismus hat zu versagen begonnen, als wir sesshaft und menschliche Gruppen immer größer wurden. Da gelang es kleinen Grüppchen, sich zur Elite zu erklären und sich einen unverhältnismäßigen Anteil an gesellschaftlichem Reichtum unter den Nagel zu reißen. Der Rest der Gruppe wurde zu groß, um sich dagegen zu organisieren.

Auf den Einzelnen heruntergebrochen: Jeder von uns ist täglich in Statuswettbewerbe verstrickt, weil er den Status in seiner eigenen Gruppe erhalten oder verbessern will?

Es ist ein permanenter Kampf um Distinktion, aber auch eine Balance aus Abgrenzung und Konformität. Es gibt Hochglanzmagazine für Interior Design und Möbel – von einfach bis intellektuell. Die haben die Funktion, den Leuten zu erklären, wie sie sich mit ihrer Einrichtung von anderen Gruppen abgrenzen können.

Sie helfen aber auch, innerhalb der Gruppe zusammenzufinden: Es bringt mir ja nichts, wenn nur ich weiß, welcher neue Sessel welches Statussignal sendet. Andere Menschen, die eine ähnliche Position auf der Statusleiter haben, müssen es auch wissen und wir müssen es voneinander wissen.

Keine Form der Diskriminierung ist gesellschaftlich so akzeptiert, wie jene anhand von Status. Im Gegensatz zu z. B. Frauen-, Schwulen-, Ausländerfeindlichkeit, die inzwischen geächtet sind. Warum ist das so?

Wenn ich sage, dass meine Kinder Migrationshintergrund haben, was strenggenommen die Wahrheit ist, sind die Leute immer ganz verdutzt. Denn Migrationshintergrund ist in Wahrheit ein sozialer Begriff. Man meint Menschen mit weniger Bildung, ökonomisch schwach, aus Syrien oder Rumänien – und nicht den wohlhabenden Einwanderer aus Norwegen. Karl Lagerfeld wird wenig Schwulenfeindlichkeit erlebt haben. Auch Frauenfeindlichkeit ist oft ein Klassenphänomen. Auch diese Diskriminierungsformen sind unterlegt mit sozio­ökonomischem und soziokulturellem Status.

Eine andere Diskriminierungsform ist ähnlich akzeptiert wie Klassismus: Attraktivität. Wenn man jemanden als schön bezeichnet und daher sympathischer findet, wird das akzeptiert. Ebenso passiert einem nichts, wenn man sich klassistisch äußert. Aber wenn man die Sachen über Rassenunterschiede sagen würde, die man über Klassenunterschiede sagt, müsste man Sorge haben, ob man am nächsten Tag noch seinen Job hat.