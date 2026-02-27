Frau Reinsperger, wir haben da noch eine Frage

Würden Sie gern einmal selbst Regie führen?

Diese Frage hätte ich vor einigen Jahren mit einem ganz klaren, vehementen Nein beantwortet. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Aber nur am Theater, nicht beim Film, wegen der Technik. Theaterregie würde mich interessieren, weil ich mich unfassbar gerne mit Sprache und mit einem Team beschäftige.

Ich unterrichte jetzt am Reinhardt-Seminar und merke, dass ich sehr gerne Textfassungen mache. Und ich beschäftige mich ja gerne mit Menschen. Für meine Art zu spielen sind immer jene Regisseur:innen inspirierend, die sich für Menschen interessieren und diese auch wirklich mögen.

Ich muss nur noch ein bisschen meine Angst vor Schauspieler:innen ablegen. Dafür brauche ich noch etwas. Als Regisseur bist du so einsam. Man hat natürlich auch sehr viel Verantwortung. Aber ich merke schon, dass mich Regieführen jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr reizt als als noch vor ein paar Jahren.