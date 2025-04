Stefanie Reinsperger: „Ich möchte mich herschenken“

Warum? Wegen ihrer Obsession, schön zu sein?

Das macht es ja so kompliziert mit ihr, aber andererseits macht es auch wütend. Man fragt sich, warum hast du dieses Schönheitsideal so hochgehalten für andere Frauen? Das ist das Antifeministische, das mich immer so aufregt. Sie ist Opfer und Täterin, herrlich kompliziert und alles andere als eindimen­sional. Und sie ist eine Projektions­fläche. Wir haben auch eine WhatsApp-­Gruppe, wo wir uns immer, wenn wir irgendwelche Souvenirs sehen, was schicken. Das Absurdeste bisher ist die Sisi-Feile, die man kaufen kann.

Viele projizieren wohl Ihre eigenen Wünsche, aus dem Leben auszu­brechen, auf Elisabeth, die immer wieder auf Reisen ging.

Das fand ich in meiner Kindheit toll. Heute denke ich, mit einem Gefolge von 30 Leuten und vier Millionen Euro Etat kannst du auch total leicht ausbrechen. Auch das Bild einer Mutter, die sich nicht um ihre Kinder gekümmert hat, ist so ein Bild, das auf sie projiziert wird. Aber sie war mit 15 verlobt und 17, als sie ihr erstes Kind ­bekam. In der Zeit, in der sie gelebt hat, war das völlig normal, dass man die ­Kinder abgegeben hat. Dabei wird oft ausgeblendet, dass sie selbst auch noch ein Kind war, als die ganze Hoffnung einer Nation auf sie projiziert ­wurde. Also da würde ich auch ausbrechen wollen.

Stimmt es, dass Sie als Kind die Sissi-Filme von Ernst Marischka geliebt haben?

Ich war Romy-Schneider- und Karl-Heinz-Böhm-Fan. Dann habe ich ein ­Sisi-Buch bekommen und war total enttäuscht, dass sie dort ganz anders aussah. Man konnte sich an dieser Geschichte nie satt erzählen. Aber Mareike geht es nicht darum, was Neues auf sie draufzupappen, sondern Schichten und Geschichten abzutragen.

Kommen wir auf die Gegenwart zurück. Wird sie gefährlich?

Wir leben in sehr düsteren Zeiten. Aber wir sind natürlich an diesem Theater in einer extrem privilegierten Position. In Berlin sieht es jetzt schon anders aus. Das Berliner Ensemble muss um vier Premieren kürzen und ist trotzdem immer noch ein sehr gesichertes Theater. Aber andere, wie das Rambazamba-Theater, wo Menschen mit Down-Syndrom arbeiten, sind am Ende.

Muss Theater politisch verkünderisch sein?

Theater ist an sich eine politische Veranstaltung, wir sind politische Menschen, politische Körper, die auf eine Bühne gehen. Aber interessanterweise werde ich das in Interviews zu einem Film nie gefragt. Was ich mir am meisten wünsche, ist, dass man nach einer Vorstellung nicht als Erstes denkt, wo steht mein Auto? Sondern dass man mit seinem Sitznachbarn ins Gespräch oder in eine heiße Diskussion gerät. Und dass man sich am Theater nicht anbiedert und nur gefallen will, sondern unangepasst bleibt und wütend.

Täusche ich mich oder verabschiedet sich die Postdramatik? Ihr Liliom spielt sich ja die Seele aus dem Leib.

Ich habe immer nur so gespielt, ich kenne das gar nicht anders. Das Unterkühlte, Distanzierte hat mich schon beim Zuschauen nie berührt. Als ich noch im Studium war und Niki Ofczarek und Birgit Minichmayr sah, dachte ich, genau das möchte ich mit jeder Faser machen. Ich möchte mich herschenken.