Claus Peymann im Alter von 88 Jahren verstorben

Schon vor mehreren Jahren war er dem Tod nahe und kämpfte sich zurück. Dann warf ihn ein Schlaganfall nieder, und der war stärker als der Lebenswille bis zuletzt.

Woran wird man sich erinnern, wenn man an ihn denkt? An Bernhards „Ritter, Dene, Voss“, an Kleists „Hermannsschlacht“, an das furiose Debüt als Burgtheaterdirektor, „Richard III.“ mit Gert Voss. Der ist ihm vorangegangen wie George Tabori, Johann Adam Oest und Ignaz Kirchner. Kirsten Dene spielt nicht mehr, Martin Schwab und der frühere Burgtheater-Vizedirektor Hermann Beil sind die Letzte aus der Gigantengeneration.