Wie punktgenau Fallwickls Kritik den Kern der gesellschaftlichen Schieflage trifft, macht das nach der Wahl von Donald Trump zum designierten US-Präsidenten erstarkte, feministische 4B-Movement deutlich. Frauen manifestieren damit ihren Protest und sagen Nein zu Sex, Dates, Kindern und Ehe.

Auch in Österreich schlägt Fallwickls feministische Literatur hohe Wellen, als im November SPÖ-Politiker Michael Lindner zurücktritt und ihren Roman „Die Wut, die bleibt“ (2022) als Auslöser nennt. Die Lektüre habe ihn bewogen, künftig mehr Verantwortung in seiner Familie zu übernehmen, so Lindner. Schon im Vorgänger-Roman skizziert Fallwickl, was passiert, wenn eine erschöpfte Mutter aufgibt und seziert schonungslos die Themen Care-Arbeit, Gewalt und Patriarchat. Eine Bühnenadaption wurde im August 2023 bei den Salzburger Festspielen am Landestheater Salzburg uraufgeführt.