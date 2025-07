Österreich in undatierter Zukunft: Es ist eiskalt, ein Eingriffin die Belange von Mutter Erde ist missglückt. Und die autoritäre Kanzlerin will die Todesstrafe zurück. Ferdinand Schmalz’ „bumm tschak oder der letzte henker“ wird am 18. Juli in Bregenz uraufgeführt und kommt dann an die Burg/Akademietheater.