Spitzentöne: Theater wird wieder Theater

Sollten Sie mir das Folgende nicht glauben wollen, so lassen Sie sich bitte nicht aufhalten, denn die Botschaft nimmt sich in der Tat abenteuerlich aus: Es gibt noch gute, sehr gute Nachrichten für uns Kultur-Autisten. Selbst in diesen irren Zeiten, in denen die Resthoffnungen der zivilisierten Welt auf ein paar Bankdirektoren ruhen, die ihre Partei lieber in den Abgrund der Neuwahlen schicken, statt einen mikrobischen Anteil ihrer Gewinne an das Gemeinwohl zu verschwenden.

Die gute Nachricht wollen Sie wissen? Das Theater kommt zurück, traumhaft schnell und ohne Umstände. Die zur Plage gereifte „Postdramatik“ mit Belehrungsgeplapper statt „Sein oder Nichtsein“, mit Liveübertragung aus dem Dusch-WC statt des allabendlichen Kampfes auf Leben und Tod um den Moment des Atemanhaltens diesseits und jenseits der Rampe: Die verschanzt sich schon in der deutschen Provinz und begleicht die Unterkunft mit Kryptowährung ohne Wert, die aus bankrotten Zeitungsfeuilletons in Umlauf gebracht wird und z. B. das einst maßstabsetzende Berliner Theatertreffen in den Stand der Obskuranz versetzt hat.

Was ich zuletzt in den Wiener Theatern gesehen habe, war – unabhängig vom Gelingen – von geradezu demonstrativ konservativer Bauart (Ausnahme war ein Radau-Tschechow an der „Josefstadt“, die ihrer Zeit stets klug hinterher war und in der Abenddämmerung der amtierenden Direktion hoffentlich nicht noch in die Spätpubertät kommt).