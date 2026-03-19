Stefan Sagmeister: Optimismus als Schlüssel zur Zukunft

Haben Sie einen Plan gemacht, damit das Sabbatical Ihre Erwartungen auch erfüllt – und es nicht nur faule Monate am Strand werden?

Würde ich gerne faul am Strand liegen, wäre das auch erlaubt gewesen. Das ist nur gar nicht interessant für mich. In Bali war ich nach acht Monaten zum ersten Mal am Strand. Ich habe zuerst versucht, keinen Plan zu haben.

Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich ständig beschäftigt war, aber nichts Relevantes zustande kam. Also habe ich in meinen Notizen nachgesehen, worüber ich mich immer beschwert habe: Dinge, die ich gerne machen würde, aber nie Zeit dafür hatte. Daraus entstand eine Liste, die ich wie einen Stundenplan organisiert habe, danach habe ich gearbeitet.

Nach drei, vier Monaten geht es dann ohne Liste, das weiß ich jetzt. Bis dahin haben sich Projekte entwickelt, gewisse Dinge funktionieren, andere fallen weg. Dann trägt sich das Sabbatical selbst.

Hat sich durch Erfahrung und Routine von über vier Jahrzehnten Ihr kreativer Prozess verändert?

Meine Arbeit ist jetzt anders. Durch die ersten drei Sabbaticals ist mein Leben zum Sabbatical geworden, weil wir seit vielen Jahren keine kommerziellen Arbeiten mehr machen.

Früher war der Prozess sehr klar: Man hatte einen Auftrag, entwickelte viele Ideen, wählte die beste aus und setzte sie präzise um. Heute arbeite ich viel freier, mit historischen Bildern und Daten, einem Langzeit-Thema wie Projekten zur besseren Welt.

Ein Projekt kann von einer Farbe, einer Komposition oder einem Bildimpuls ausgehen. Der Prozess entfaltet sich Schritt für Schritt – ähnlich wie bei einer Band im Studio, wo ein Song aus einer Basslinie oder einer Textzeile entstehen kann.

Als junger Designer war ich sehr Ideen-versessen, die Ausführung, die Form, die Komposition dienten nur der Idee. Jetzt halte ich die formale Ausführung für viel entscheidender.

Eine berühmte Episode aus Ihrer Anfangszeit ist die provokante Postkarte zur Eröffnung Ihres Studios in New York: Sie posierten darauf nackt. Welche Rolle spielte Selbstvermarktung für Ihren Erfolg?

Das brauchte auch Mut von mir. Meine damalige Freundin hat gesagt: Du wirst den einzigen Kunden verlieren, den du hast, wenn du das machst.

Zwei Monate später war ich bei dem Kunden im Büro und das Einzige, das dort an der Wand gehangen ist, war die Postkarte mit einem Post-it. Darauf hat der Kunde geschrieben: „The only risk is not to take any risks.“ Für diesen Kunden haben wir dann vier große Aufträge umgesetzt.

Die Einladung, die vielleicht 300 Dollar gekostet hat, wurde in Designmagazinen auf der ganzen Welt abgedruckt und ist viral gegangen, lange bevor es diesen Begriff gab. Aber so etwas lässt sich kaum planen. Da gehört immer auch eine Portion Glück dazu.

Ist Glück tatsächlich eine Größenordnung auf Ihrem Karriereweg?

Ja, absolut. Es gab einige entscheidende Momente, die ganz anders hätten ausgehen können. Nach dem Studium wollte ich zum Beispiel gar nicht unbedingt nach New York. An der Hochschule für angewandte Kunst hing zufällig ein Poster mit Stipendien für die USA. Ich habe mich eher spontan beworben.

Damals habe ich mich sehr gestresst gefühlt und wollte mir beweisen, dass ich nicht zu beschäftigt bin, dieses Formular auszufüllen. Auch später gab es viele Momente, die anders hätten laufen können und die zu meinen Gunsten waren. Als ich im ersten Sabbatical beschlossen habe, keine Albumcover mehr zu gestalten und ein Jahr später die Plattenindustrie zusammengebrochen ist.

Oder jetzt: Meine Entscheidung, keine kommerziellen Arbeiten mehr zu machen, sondern historische Bilder neu zu gestalten, kurz bevor die KI meine Branche durcheinanderwirbelt. Das war keine Strategie. Das war Glück.

Wo hat dieser glückliche Weg begonnen? Sie waren Musiker in einer Band, haben bei einer Zeitung geschrieben. Wann wussten Sie: Design ist mein Weg?

Das hat sich bei der kleinen Jugendzeitung in Vorarlberg gezeigt. Ich habe Texte geschrieben, aber auch Layouts gemacht und dann wurde ein Plakat gebraucht, also habe ich es gemacht.

Das hat mich noch mehr fasziniert, als Zeitung-Machen: Du gestaltest ein Plakat für ein Musikfestival und dann kommen 400 Leute. Diese unmittelbare Wirkung hat mich gepackt. Mir war auch durch die Band klar, dass es ein Beruf sein kann, Albumcover zu gestalten. Und meine Bands waren sehr schlecht. Also habe ich Grafik studiert.

Sie haben viele ikonische Albumcover gestaltet. Muss man sich bewusst von der Nostalgie des eigenen Erfolgs lösen, um relevant zu bleiben?

Weniger von der Nostalgie. Mich hat eher die Angst vor Wiederholung getrieben. Das 46. Albumcover zu gestalten, ist einfach nicht mehr so interessant wie das erste. Zur Eröffnung der aktuellen Ausstellung in New York* hat jemand drei Lou-Reed-Albumcover mitgebracht, die wir gestaltet haben.