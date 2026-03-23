Marc Elsberg über Artensterben und Klimawandel

Sojamissernten gab es in Südamerika in kleinerem Maßstab, aber wenn auf einmal 50 Prozent der Ernte wegfallen, haben wir das Szenario, dass Bauern die Tiere kommerziell einträglich schnell genug auf Schlachtgewicht bringen können. Wie nahe wir an einem solchen Szenario sind, weiß ich nicht. Wüsste ich es, würde ich vielleicht reagieren, wie der Victor Brennar im Buch, der auf solche Katastrophen wettet.

Aber Sie hätten nichts zu essen.

Die Reichen haben immer etwas zu essen. Das ist ja das Problem.

Es gibt auch den Influencer Linus, der die Katastrophe aufhalten will.

Zum Glück. Und nicht nur ihn. Da sind auch noch die junge Biologin Sarah, Piero Manzano, den meine Leserschaft schon aus „Blackout“ kennt, und viele andere.

Wie gut sind unsere Möglichkeiten gegenzusteuern?

Die menschliche Spezies ist wahnsinnig gut darin, Probleme zu lösen, wenn sie will. In der Bankenkrise 2008/2009 waren im Handumdrehen Billiarden da, um die Banken zu retten. In der Pandemie gab es binnen eines Jahres einen Impfstoff. Man muss nur wollen.

Und wer will nicht? Ist es ein Politikversagen?

Definitiv. Politik und Wirtschaft. Da gibt es nichts zu beschönigen: Feigheit, Unfähigkeit, sorry, wenn man das so hart sagt. Dabei waren wir schon auf besseren Wegen. In den 1990er-Jahren hat die ÖVP von ökosozialer Marktwirtschaft geredet.

Das Wort verwendet sie immer noch.

Aber sie liefert nicht.