Spitzentöne: Warum die Kultur Giganten wie Schröder und Buchbinder dringender braucht denn je

Dass sich Klaus Albrecht Schröder nach dem Abschied aus der Albertina seiner Schwerersetzbarkeit bald bewusst werden würde, war zu erwarten. Sich aber dermaßen in medias res zu positionieren wie mit der Geschäftsführung des Wiener Aktionismus-Museums: Das ist eine neue Eskalationsstufe in einer Berufsbiografie, die unter Einsatz maximalen Selbstvertrauens ihren glücklichen Weg genommen hat.

Denn das einzige Lebenszeichen, mit dem sich die österreichische Kunst nach dem Krieg überregional bemerkbar machte, ist in Bedrängnis. Bedroht wird der Wiener Aktionismus im Namen einer globalen Vertrottelungsoffensive gegen das Schaffen moralisch inopportuner Künstler. So nahm ein von den diesjährigen Wiener Festwochen ausgerichtetes Tribunal das Aktionismus-Museum in den Fokus. Der Abschaffung anempfohlen wurde das Werk des 2013 verstorbenen Otto Muehl, dessen Freiheits- und Gerechtigkeitsvision sich – kein Einzelfall – in ihr Gegenteil pervertiert hatte.

Dem in den Siebzigerjahren ikonisierten Psychiater Wilhelm Reich sind damals viele auf schwankendem Boden gefolgt. Muehl hat für die Vorgänge in seiner Kommune die vollen ihm zugedachten sieben Jahre abgesessen. Seine kunsthistorische Bedeutung steht außer Streit. Ich bin nicht einmal sicher, ob man seine Werke „kontextualisieren“ muss. Das Museum hat bisher davon Abstand genommen, Schröder will es tun.