Assistierter Suizid: Sterben statt Therapie?

Wenn Sie sich in einer akuten Krisensituation befinden, gibt es eine Reihe an Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können. Unter suizid-praevention.gv.at finden Sie erste Hilfe bei Suizidgedanken und entsprechende Notrufnummern.

Darüber hinaus können Sie hier auf telefonische Hilfe zurückgreifen: