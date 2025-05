Siri Hustvedt: „Business as usual, aber die Bedrohung ist da“

Wollen Sie damit sagen, dass die Vereinigten Staaten auf dem Weg sind, ein faschistischer Staat zu werden?

Robert Paxton, ein renommierter Historiker, hat bereits am 6. Jänner 2021 Anzeichen von Faschismus ausgemacht. Ich habe gerade einen Text für Le Monde geschrieben, in dem ich zeige, dass wir es jetzt tatsächlich mit Faschisten zu tun haben. Aber Faschismus ist kein eindeutig definiertes Phänomen. Der deutsche Faschismus ist anders als der italienische oder der spanische Faschismus. In ganz Europa gab es faschistische Bewegungen. Viele von ihnen gelangten nicht an die Macht, aber die populistische, antiintellektuelle, antielitäre Tendenz faschistischer Bewegungen ist auch hier enorm präsent. Und sie erfährt, fürchte ich, viel Unterstützung. Wenn man also Harvard angreift, verliert man nicht viele Trump-Wähler. Eins noch zum Faschismus: In jedem faschistischen Staat war einer der ersten Schritte, alle Rechte, die Frauen gewonnen hatten, wegzunehmen.

Meinen Sie die Liste der „199 verbotenen Wörter“, die von der Trump-Regierung herausgegeben wurde?

Es ist bereits durchgesickert, dass „weiblich“, „Frau“ und „Geschlecht“ gebrandmarkte Wörter sind. Dokumente, in denen sie vorkommen, gelten als potenziell verdächtig.

Ist diese Liste eine rechte Reaktion auf das woke Streben nach Gleichheit und Vielfalt? Im Zuge dieser Bestrebungen wurden sogar Klassiker der Weltliteratur umgeschrieben. Vielen hielten das für übertrieben, und das zu Recht.

In der Linken war man besorgt über Rassismus, Sexismus, Homophobie, und das führte zu Sprachregelungen, aber Gesetzescharakter hatte das nie. Es gibt also einen großen Unterschied zwischen diesen Bestrebungen und der Macht des Staats, die zu einem Werkzeug für das Verbot von Büchern, das Vorgehen gegen Universitäten und die totale Unterdrückung der Meinungsfreiheit werden kann wie etwa bei den 199 Wörtern.

Was ist mit den antisemitischen Protesten an den Universitäten? Haben sie Trump geholfen, den Universitäten Schwierigkeiten zu bereiten?

Einerseits gibt es diesen schrecklichen Hamas-Angriff vom 7. Oktober und andererseits Israels Reaktion darauf. Die Menschen versuchen, diese beiden Dinge irgendwie zu verarbeiten. Wenn man sich ansieht, was die meisten dieser propalästinensischen Demonstranten, die hier verhaftet wurden, gesagt haben, wird man feststellen, dass keiner von ihnen Antisemit ist. Nicht ein einziger. Es gab einen Vorfall an der Columbia, wo ein Mann „Tötet die Juden“ rief. Er wurde sofort von einem anderen in die Schranken gewiesen. Tatsache ist, dass die größten Antisemiten in diesem Land sicherlich nicht auf der Linken zu finden sind, sondern auf der Rechten. Die Behauptung der Trump-Regierung ist, sie ginge wegen des Antisemitismus gegen diese vor, ist absurd. Das ist völliger Unsinn, eine Ausrede. Es hat nichts mit dem tatsächlichen Antisemitismus zu tun, der natürlich auch hier an vielen Orten existiert und entsetzlich ist. Aber der Grund, warum Intellektuelle ins Visier genommen werden, ist, dass Intellektuelle kritische Stimmen sind.

Wie fühlen Sie sich als kritische Stimme?

Es herrscht eine Atmosphäre der Angst, die ich hier nie zuvor erlebt habe. Alles sieht unverändert aus. Wenn ich nach draußen gehe, sieht meine Nachbarschaft genauso aus wie vor ein paar Monaten. Die Geschäfte sind geöffnet. Überall Business as usual, aber die Bedrohung ist da. Und natürlich braucht es in gewisser Weise Menschen, die sich wirklich Sorgen machen, nicht wahr? Ich zähle mich dazu. Es braucht Menschen, die so informiert sind, wie wir es sein können, über das, was passiert, die ein gewisses historisches Gespür dafür haben, was vor sich geht und warum es so gefährlich ist. Ich glaube, dass viele Menschen das nicht wahrnehmen. Und wenn das der Fall ist, dann imprägniert diese Art von faschistischer Kontrolle das Land als Ganzes. Ich frage mich, ob es noch Wahlen geben wird, denke aber, dass diese autoritären Regierungen heute so funktionieren, dass sie Wahlen abhalten.

Ist zu befürchten, dass diese Wahlen dann auf eine gewisse, vielleicht versteckte Art manipuliert werden?

Der Kongress versucht gerade, ein Gesetz durchzudrücken, demzufolge Geburtsurkunde oder Reisepass zum Wahllokal mitzubringen wären. Der Name auf der Geburtsurkunde muss mit dem aktuellen Namen übereinstimmen. Nun frage ich Sie, was für Menschen haben ihren Namen mit größter Wahrscheinlichkeit geändert? Verheiratete Frauen natürlich. Absicht ist also, das Frauenwahlrecht so weit wie möglich zu beseitigen. Das geht schon seit vielen, vielen Jahren so. Wissen Sie, es wird auch so eine Art neue Jim-Crow-Wahlgesetzgebung sein, es sollen also auch Schwarze so gut wie möglich am Wählen gehindert werden.