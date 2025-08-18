Grafenegg Festival 2025 eröffnete mit Ravel, Poulenc und Strauss

Am 14. August begann die 19. Ausgabe des Grafenegg Festival. Vor zahlreichen Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft – darunter Bundeskanzler Christian Stocker – eröffnete das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Fabien Gabel den Abend.

Der zweite Teil des Konzerts stand im Zeichen einer Rarität: Ravels Prélude et Danse aus der Kantate Sémiramis wurde erstmals in Europa aufgeführt. Das Werk war im März 2025 in New York wiederentdeckt und uraufgeführt worden. Zuvor interpretierten Katia und Marielle Labèque das Doppelkonzert für zwei Klaviere und Orchester von Francis Poulenc. Den Abschluss bildete Richard Strauss’ Alpensinfonie, die vom Residenzorchester unter Gabels Leitung präsentiert wurde.