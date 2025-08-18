Der Kunstmarkt in Zeiten der Krise

Das jüngste Großevent am Kunstmarkt war die Art Basel im vergangenen Juni. 88.000 Besucher kamen, die Galerien berichten laut Aussendung der Veranstalter von „herausragenden Verkäufen“, etwa von Werken von David Hockney, die um bis zu 15 Millionen Euro die Besitzer wechselten. Der Wiener Galerist Martin Janda, der auf der Messe vertreten war, erzählt aber auch, wie die Weltpolitik der Kunst ins Geschäft pfuscht: „Als während der Messe die USA im Iran interveniert haben, hat man richtig gespürt, dass plötzlich alle auf Abwarten geschaltet haben. Man sieht eine allgemeine Zurückhaltung der Käufer. Große Namen, die extrem teuer sind, wurden nicht so leicht verkauft.“

Die Weltlage schlägt sich aufs Gemüt. „Kunst kauft man, wenn man in optimistischer Stimmung ist. Wir wissen aber derzeit kaum, was in zwei Stunden auf der Welt passiert“, sagt Janda. Andererseits: „Ich glaube nicht, dass die Kunst die Welt retten kann. Das kann sie nicht. Aber sie kann Menschen in ihrem Denken verändern und das passiert sehr oft.“ – Es ist also (immer) die richtige Zeit, sich mit Kunst zu beschäftigen.

Gut verkaufen lässt sich, laut Janda, derzeit Kunst im Preissegment von 20.000 bis 50.000 Euro. Aber: „Wir haben definitiv ein Problem im untersten und im obersten Bereich.“