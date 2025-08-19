Daniel Serafin: „Ich hoffe, nie Belangloses zu erzählen“

Wenn Sie Wagner auf ein Achterl treffen würden – worüber würden Sie sich unterhalten?

Über seinen unfassbaren Schlussakkord in „Tristan und Isolde“ – über das Quälende und den Ursprung der Auflösung des Akkords.

Was erzählen Sie nie über sich – außer, wenn Sie gefragt werden?

(lacht) Ich hoffe, nie Belangloses zu erzählen – im Allgemeinen und über mich. Man will schließlich nicht langweilen. Also, belassen wir es dabei …

Ihr Soundtrack auf dem Nachhauseweg?

Da mein Leben aus Musik besteht und ich tatsächlich Tag und Nacht welche höre, herrscht im Auto – von Podcasts einmal abgesehen – reines Silenzio. Das brauche ich, um mein Zen zu finden und zur inneren Ruhe zu kommen.