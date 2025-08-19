News Logo
ABO

Daniel Serafin: „Ich hoffe, nie Belangloses zu erzählen“

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

Daniel Serafin

©wearegiving
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Im Kurzinterview spricht Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch St. Margarethen, über seinen Traum-Dialog mit Richard Wagner, warum er Langeweile meidet – und weshalb er im Auto absolute Stille bevorzugt.

von

Wenn Sie Wagner auf ein Achterl treffen würden – worüber würden Sie sich unterhalten?

Über seinen unfassbaren Schlussakkord in „Tristan und Isolde“ – über das Quälende und den Ursprung der Auflösung des Akkords.

Was erzählen Sie nie über sich – außer, wenn Sie gefragt werden?

(lacht) Ich hoffe, nie Belangloses zu erzählen – im Allgemeinen und über mich. Man will schließlich nicht langweilen. Also, belassen wir es dabei …

Ihr Soundtrack auf dem Nachhauseweg?

Da mein Leben aus Musik besteht und ich tatsächlich Tag und Nacht welche höre, herrscht im Auto – von Podcasts einmal abgesehen – reines Silenzio. Das brauche ich, um mein Zen zu finden und zur inneren Ruhe zu kommen.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 33+34/25 erschienen.

Kunst & Kultur

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Serhij Zhadan: „Dringender als Waffen brauchen wir Verständnis“
Menschen
Serhij Zhadan: „Dringender als Waffen brauchen wir Verständnis“
Grafenegg Festival 2025 eröffnete mit Ravel, Poulenc und Strauss
Menschen
Grafenegg Festival 2025 eröffnete mit Ravel, Poulenc und Strauss
Zeitgenössische Künstler:innen: Jung, weiblich, millionenschwer
Menschen
Zeitgenössische Künstler:innen: Jung, weiblich, millionenschwer
Der Kunstmarkt in Zeiten der Krise
Wirtschaft
Der Kunstmarkt in Zeiten der Krise
Rudolf Buchbinder
Menschen
Rudolf Buchbinder: „Im Kopf spiele ich 24 Stunden“
News Masterclass: Zwischen großer Geste und expressiven Farben
Menschen
News Masterclass: Zwischen großer Geste und expressiven Farben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER