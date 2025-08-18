Zeitgenössische Künstler:innen: Jung, weiblich, millionenschwer

Laut Analyse des Manager Magazins wechselte Bulls Werk „18:50“ im September 2024 bei Christie’s Hongkong für knapp 2,4 Millionen US-Dollar den Besitzer – geschätzt war es auf maximal eine Million. Insgesamt erzielte Bull vergangenes Jahr bei zwölf Verkäufen einen Auktionsumsatz von über zehn Millionen Dollar.

Und sie ist nicht allein: Die Top 5 der Ultra-Contemporary Artists 2024 im Manager-Magazin-Ranking sind allesamt Frauen. Künstlerinnen unter 45, die als Hoffnungsträgerinnen der Branche gelten. Mit ihren Werken bringen sie neue Perspektiven, Themen und Techniken in die Kunstwelt – von Street-Art bis NFTs. Viele stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Laut Manager Magazin erwirtschafteten sie 2024 rund acht Prozent des gesamten Markts für zeitgenössische Kunst.

Auf Platz 2: Jadé Fadojutimi, 32, britisch-nigerianischer Herkunft. Ihre Werke hängen bereits in renommierten Sammlungen wie der Tate in London. Ihr Auktionsumsatz lag 2024 bei 8,8 Millionen Dollar. The Woven Warped Garden of Ponder (2021) wurde im März bei Christie’s London für fast zwei Millionen verkauft.

Platz 3 im Ranking: Avery Singer, Jahrgang 1987, geboren in New York. Auch ihre schwarz-weißen, digital erstellten Collagen hängen in Top-Museen weltweit. Singer feierte ihr Auktionsdebüt 2017. „Happening“ (2014) brachte im Mai 2024 bei Sotheby’s in New York 3,2 Millionen Dollar. Ihr Jahresumsatz: 4,4 Millionen US-Dollar.