Österreich fischt nach Top-Forschern aus den USA – Doch mit welchem Angebot?

Donald Trump wütet an allen Ecken und Enden – besonders dramatisch sind die Auswirkungen seiner Brachialpolitik für Wissenschaft und Forschung. Seine Beratertruppe, die sich aus Milliardären, religiösen Fanatikern und rechtslastigen Influencern zusammensetzt, hat schon aus Prinzip etwas gegen Wissen, Aufklärung und Meinungsfreiheit. Die Eliteuniversität Harvard bezeichnete Trump jüngst in einem Post als „Bedrohung für die Demokratie“. Harvard sei eine antisemitische, linksradikale Institution, die Studenten aus aller Welt annehme, „die unser Land auseinanderreißen wollen“, so Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Die Folge: es wird im großen Stil bei Universitäten, Forschungseinrichtungen und Hilfsorganisationen gespart und gestrichen, was der Rotstift hergibt. So brechen Programme zur Gesundheitsvorsorge in vielen Ländern zusammen, weil die Weltgesundheitsorganisation WHO Stellen streichen muss; rund 2.500 WHO-Experten weltweit suchen nach neuen Jobs. In den USA selbst geraten Institutionen wie die New Yorker Columbia University unter Druck – wer nicht spurt und beispielsweise seine Diversity-Vorgaben ändert, verliert kurzerhand öffentliche Mittel. Unter Vorwänden wie angeblichem Antisemitismus, weil anti-israelische Proteste an Unis nicht rasch verhindert wurden, oder ideologischer Verblendung, weil auf Gleichberechtigung geachtet wird, werden öffentliche Mittel in Wissenschaftsbereichen wie Klimawandel oder Medizin gestrichen.

Der Exodus der US-Wissenschafter hat begonnen: So verlassen gleich drei renommierte Forschende der Yale-Universität das Land: Historiker Timothy Snyder und seine Frau Marci Shore, eine Osteuropahistorikerin, wollen sich ebenso in Kanada ansiedeln wie Faschismusforscher Jason Stanley. Universitäten und Forschungseinrichtungen in Europa berichten bereits von steigenden Anfragen aus den USA nach freien Stellen.

Trumps Feldzug gegen die Wissenschaft könnte sich demnach als Chance für Europa erweisen. Für Deutschland planen CDU/CSU und SPD Medienberichten zufolge ein Anwerbeprogramm für Spitzenforscher aus den USA: Unter dem Schlagwort „1.000 Köpfe“ sollen internationale Talente unter anderem für die Forschung zur Quantentechnologie ins Land geholt werden.