Serhij Zhadan: „Dringender als Waffen brauchen wir Verständnis“

Die wichtigste Frage zuerst? Wie geht es Ihnen? Wie muss man sich Ihr Leben im Krieg vorstellen?

Ich lebe in Charkiw und arbeite für die Armee. Es ist seltsam. Einerseits verläuft das Leben in der Stadt ganz normal. Man sieht Leute in den Straßen. Man geht mit den Kindern in die Parks, man geht in den Supermarkt einkaufen. Aber wir sind im Krieg. Die Stadt wird tagtäglich beschossen, und es gibt jeden Tag Verletzte und Tote. Das ist sehr merkwürdig. Es gibt einem Kraft, wenn man sieht, wie das Leben weitergeht. Aber man ist immer mit dem Tod konfrontiert. Wenn man die Nachrichten von der Front hört und sich umblickt und die mehr oder weniger friedliche Stadt betrachtet, verschmelzen zwei Realitäten miteinander. Das zehrt an einem.

Wie kann man mit der Angst, dass man jederzeit von einer Bombe getroffen werden kann, leben?

Angst würde ich das nicht nennen. Man hat eher ein Gefühl der ständigen Bedrohung. Das auch damit zu tun hat, dass die Russen Charkiw eben chaotisch beschießen. Es hat sich hier eher so ein gewisses Gefühl von Fatalismus und Trägheit eingestellt. Aber das ist nichts Gutes, denn damit ist bei den meisten Menschen der Reflex, sich selbst zu schützen, verloren gegangen. Dazu kommt noch, dass Charkiw ganz nah an der Front und damit auch ganz nah bei Russland liegt.

Da bleibt nicht viel Zeit, die Menschen, die auf der Straße sind, zu warnen. Viele schaffen es gar nicht, einen Schutzraum aufzusuchen. Vergangenes Jahr mussten wir das bei einer Freundin erleben. Nika Kozhushko, eine junge Dichterin. Sie war 17. Sie saß auf einer Bank, dann schlug die Bombe ein und sie war tot. Wir leben nicht in Angst, sondern mit dieser ständigen Bedrohung. Und die ist omnipräsent. So spielt sich auch unser Leben ab. Wenn wir in der Früh aufwachen, schauen wir zuerst aufs Handy, wo überall etwas eingeschlagen hat. Wir fragen uns gegenseitig ab, wie es geht und ob die Leute alle noch auf ihren Posten sind. Denn im Grunde sind wir alle Zielscheiben.