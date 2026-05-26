Siegfried Atteneder: Architektur für alle statt für das 1 Prozent

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert spricht Dr. Siegfried Atteneder über eine Form der Architektur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Statt spektakulärer Bauwerke oder prestigeträchtiger Großprojekte beschäftigt er sich mit der Frage, wie Architektur den Alltag und die Lebensqualität möglichst vieler Menschen positiv beeinflussen kann.

Im Gespräch erläutert er, warum Gebäude weit mehr sind als funktionale Hüllen oder wirtschaftliche Investitionen. Für ihn geht es darum, Räume zu schaffen, die Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Freizeit und Gemeinschaft sinnvoll miteinander verbinden. Architektur soll nicht nur gut aussehen, sondern den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung regionaler Baustoffe. Siegfried Atteneder zeigt auf, welches Potenzial Materialien wie Holz, Granit oder Lehm besitzen und warum traditionelle Ressourcen auch in modernen Baukonzepten eine wichtige Rolle spielen können. Dabei verbindet er regionale Baukultur mit aktuellen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.

Auch technologische Entwicklungen werden thematisiert. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und neuer Planungsmethoden eröffnet zwar zusätzliche Möglichkeiten, wirft aber zugleich Fragen nach Kreativität und individueller Gestaltung auf. Atteneder betrachtet diese Entwicklungen differenziert und zeigt auf, wo Chancen und Grenzen liegen.

Darüber hinaus spricht er über aktuelle Wohn- und Bautrends. Themen wie Tiny Houses, Einfamilienhäuser oder die Gestaltung lebenswerter Stadtquartiere werden kritisch beleuchtet. Dabei geht es weniger um kurzfristige Trends als um langfristige Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung von Städten und Gemeinden.

Anhand von Beispielen aus Oberösterreich macht Siegfried Atteneder deutlich, wie regionale Traditionen und moderne Architektur miteinander verbunden werden können. Seine Überzeugung: Gute Architektur muss nicht laut sein, um Wirkung zu entfalten; Oft verbessert sie das tägliche Leben auf eine Weise, die erst auf den zweiten Blick sichtbar wird.