Isabella Minniberger: Von der Grafikschule bis in die Rockmusik

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert lernen Sie Isabella Minniberger kennen – Journalistin, Kulturvermittlerin und Obfrau der Galerie die Forum in Wels. Sie erzählt von einem Lebensweg, der von Neugier, Kreativität und der Freude an Begegnungen geprägt ist.

Schon früh interessierte sie sich für Geschichten und Menschen. Im Gespräch berichtet Isabella Minniberger, wie sie über verschiedene Ausbildungs- und Berufswege – vom Lehramtsstudium über Grafikdesign bis hin zum Journalismus – ihre heutige berufliche Heimat gefunden hat. Dabei zieht sich ihre Begeisterung für Kommunikation und den Austausch mit anderen wie ein roter Faden durch ihre Laufbahn.

Ein Schwerpunkt der Episode liegt auf ihrer Arbeit als Journalistin. Sie spricht über die Veränderungen in der Medienwelt, die Herausforderungen moderner Berichterstattung und darüber, warum Kultur für sie einen wichtigen Platz im öffentlichen Diskurs einnimmt. Besonders die Möglichkeit, Menschen, Ideen und kreative Projekte sichtbar zu machen, motiviert sie bis heute.

Darüber hinaus gibt Isabella Minniberger Einblicke in ihre Tätigkeit als Obfrau der Galerie die Forum. Sie beschreibt, wie Ausstellungen entstehen, welche Aufgaben hinter den Kulissen anfallen und warum die Galerie sowohl etablierten Kunstschaffenden als auch jungen Talenten eine Plattform bietet. Offenheit für neue Ideen und ein hoher Qualitätsanspruch prägen dabei ihre Arbeit.

Auch persönliche Seiten kommen zur Sprache: Neben Journalismus und Kultur engagiert sich Isabella Minniberger als Rocksängerin. Sie erzählt, wie sich aus einer spontanen Gelegenheit eine neue Leidenschaft entwickelt hat und welche Rolle Musik heute in ihrem Leben spielt.