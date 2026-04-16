Kajetan Mayrwöger: Mit Leidenschaft durch den Wandel des Antiquitätenhandels

In dieser Folge von OÖ ungefiltert lernen Sie Kajetan Mayrwöger kennen, der einen ungewöhnlichen beruflichen Weg eingeschlagen hat. Seine Laufbahn führte ihn vom Maschinenmeister am Linzer Landestheater in die Selbstständigkeit als Antiquitätenhändler in der Bischofsstraße. Damit bewegt er sich in einer Branche, die oft als rückläufig beschrieben wird – und zeigt zugleich, wie vielfältig und dynamisch sie tatsächlich sein kann.

Im Gespräch berichtet er, wie sich der Markt verändert hat und welche neuen Entwicklungen auch im Handel mit alten Objekten spürbar sind. Neben klassischen Stücken gewinnen zunehmend auch andere Sammelgebiete an Aufmerksamkeit, etwa Schmuck oder sogar Sammelkarten. Dabei wird deutlich, dass sich auch jüngere Generationen für besondere und einzigartige Objekte begeistern können.

Kajetan Mayrwöger gibt Einblicke in seinen Arbeitsalltag und beschreibt, worauf es beim Einkauf ankommt. Netzwerke, Flohmärkte und Verlassenschaften spielen dabei eine wichtige Rolle. Besonders prägend ist für ihn der „Jagdinstinkt“, der bei der Suche nach seltenen Stücken immer wieder eine Rolle spielt und manchmal zu unerwarteten Funden führt.

Sein besonderes Interesse gilt antikem Schmuck, bei dem Fachwissen und Gespür eng zusammenwirken. Ein aktuelles Beispiel – ein Ring im Stil von Lady Diana – zeigt, wie viel Erfahrung und Leidenschaft hinter einzelnen Objekten stehen.

Darüber hinaus spricht er über seinen Schritt in die Selbstständigkeit, über Werte wie Transparenz im Handel und über den Einsatz neuer Technologien, etwa Künstlicher Intelligenz bei der Einschätzung von Herkunft und Echtheit. Auch persönliche Themen wie Zukunftspläne, Motivation und Vorbilder finden im Gespräch ihren Platz.