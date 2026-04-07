Johannes Rangel: Kunstmarkt-Insider verrät aktuelle Trends und Geheimnisse

In dieser Folge von OÖ ungefiltert erhalten Sie spannende Einblicke in die Welt des Kunsthandels in Linz. Im Mittelpunkt steht Johannes Rangel, Galerist der City Galerie, der über die Entwicklung des Unternehmens spricht – von den klassischen Anfängen unter seinem Vater bis hin zur heutigen Ausrichtung auf zeitgenössische Kunst.

Im Gespräch erfahren Sie, wie sich die Erwartungen von Sammlerinnen und Sammlern im Laufe der Zeit verändert haben und welche internationalen Einflüsse auch in der oberösterreichischen Kunstszene spürbar sind. Johannes Rangel erklärt, warum österreichische Kunst seiner Einschätzung nach im internationalen Vergleich oft noch unterschätzt wird und welches Potenzial darin liegt. Gleichzeitig gibt er Einblicke, welche Positionen aktuell gefragt sind und wie sich Trends entwickeln.

Die Episode beleuchtet auch das Zusammenspiel zwischen Galeristen und Künstlern sowie die Bedeutung von Auswahl, Vertrauen und Exklusivität in diesem Umfeld. Wer sich für Kunst als Wertanlage interessiert, erhält fundierte Einschätzungen dazu, welche Faktoren beim Kauf entscheidend sind und warum neben Marktkenntnis auch der persönliche Zugang eine zentrale Rolle spielt.

Darüber hinaus spricht Johannes Rangel über persönliche Interessen, darunter seine Leidenschaft für Oldtimer, sowie über familiäre Hintergründe. Er zieht Parallelen zwischen Kunst und Automobilen und zeigt, warum ein ausgeprägtes Gespür für Details in beiden Bereichen von Bedeutung ist. Auch seine Gedanken zur Zukunft, zu persönlichen Werten und zu gesellschaftlicher Verantwortung finden im Gespräch ihren Platz.