Andreas Hetzendorfer: Vom Mühlviertler zum internationalen Tech-Präsident

In dieser Folge von OÖ ungefiltert erfahren Sie, wie aus einem kleinen Unternehmen ein international tätiger Anbieter für Gebäudeautomation wurde. Im Mittelpunkt steht Andreas Hetzendorfer, Präsident der Loxone Electronics GmbH, der seinen persönlichen Weg und die Entwicklung des Unternehmens schildert.

Er erzählt, wie er im ländlichen Umfeld aufgewachsen ist, in Steyr studierte und schließlich den Einstieg in ein junges Unternehmen fand, das sich zu einem global agierenden Technologiebetrieb entwickelte. Dabei spricht er offen über Herausforderungen beim Aufbau, über Entscheidungen abseits klassischer Karrierepfade und darüber, welche Rolle Mut – insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – gespielt hat.

Im Gespräch wird deutlich, wie sich Loxone weiterentwickelt hat: vom klassischen Smart-Home-Anbieter hin zu umfassenden Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen, etwa in Hotels, Krankenhäusern oder großen Unternehmensstandorten. Andreas Hetzendorfer erklärt, wie moderne Gebäude heute automatisiert Abläufe steuern, Energie effizient nutzen und sich an ihre Nutzer anpassen.

Auch konkrete Entwicklungen kommen zur Sprache, etwa individuell anpassbare Steuerungselemente für die Hotellerie oder technische Lösungen im Audiobereich, die den Energieverbrauch deutlich reduzieren. Gleichzeitig gibt er Einblicke in die Unternehmensstrategie: Loxone setzt auf die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus der Region und international, investiert in eigene Ausbildung und verfolgt mit dem Loxone Campus neue Ansätze in Weiterbildung und Wissensvermittlung.

Darüber hinaus spricht Andreas Hetzendorfer über aktuelle Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Energieeffizienz und den Einfluss der Digitalisierung. Persönliche Themen wie Werte, Familie und die Bedeutung von kontinuierlichem Lernen runden das Gespräch ab.