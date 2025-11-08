Wogrollys Couch: Schön für die Liebe

Viele kann man altersmäßig gar nicht mehr zuordnen, weil sie gestrafft sind. Was halten Sie davon?

Man sieht auf Social Media nur mehr facegeliftete Patienten, und es scheint einfach zu sein, nur ist es das nicht. Meistens erkennt man das Alter noch an den Händen oder auch ab und zu beim Hals. Der Trend zur Facelift-Chirurgie – wir sprechen eigentlich schon von den Facelift-Behandlungen – steigt. Als ich 2008 in Paris gearbeitet habe, hatten wir im Jahr 200 Facelifts. In Österreich war dieses Bedürfnis damals noch nicht gegeben.

Ich werde älter, meine Patientinnen, die über Jahrzehnte treu mit mir mitgegangen sind, werden auch älter. Man erkennt, die konservativen Maßnahmen greifen nicht mehr so. Da ist natürlich der Weg zum Messer ein schneller. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass heutzutage durch Social Media das Facelift an Schrecken verloren hat, aber es ist die Königsdisziplin der plastischen Chirurgie. Es sollte nicht als so einfach dargestellt werden, weil es ist ein Eingriff, der den Menschen am meisten verändert. Das ist jetzt keine Lunchtime-Surgery, wie man so schön sagt.

Ist ja oft wundersam, dass Leute, die sich das finanziell leisten können, manchmal nach Schönheitseingriffen so überspannt, aufgequollen oder skurril ausschauen.

Das ist schwer zu beurteilen: Ist es der falsche Zugang der Celebrity-Person an sich, die den Chirurgen dazu treibt, in eine Richtung zu gehen, die er möglicherweise gar nicht möchte, aber dann doch macht, um den Patienten nicht zu verlieren? Oder ist es die schlechte Einschätzung des Chirurgen? Das ist schwer auszumachen.

Ist es eine Standard-OP geworden, dass man auch die Geschlechtsorgane verschönert?

Die Geschlechtsorganverschönerung ist ein großes Thema – bei Männern Hodensackstraffungen und Penisvergrößerungen. Bei einer Penisvergrößerung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel, indem man ein Bändchen durchtrennt und dann auch den Penis mit Eigenfett unterspritzt. Es gibt andere Chirurgen, die das vielleicht gerne machen, ich mache es nicht.

Bleibt da die Funktion voll erhalten?

Ja, unbedingt. Bei manchen Frauen entsteht oftmals auch ein Leidensdruck. Es gibt soziokulturelle Standards der Ästhetik bei den Geschlechtsorganen: Dieser Virgin-Style-Look etwa, wo man beispielsweise nach einer Geburt bei ästhetisch stark veränderten Schamlippen chirurgisch eingreifen kann. Von betroffenen Frauen bekommt man häufig das Feedback, dass dadurch sich in deren Sexualleben vieles zum Besseren wandelt. Es ist ein Standardeingriff, der vom Risiko überschaubar ist bezüglich der Komplikationsraten, und einen hohen Benefit im Selbstwertgefühl der Frau hinterlässt. Das ist es auch für die Partnerschaft nur positiv.

Manche machen sich ja schon Schönheitsoperationen zum Geschenk.

Zu mir kommen doch Damen, die sagen, wissen Sie, in drei Monaten heirate ich. Also es ist durchaus etwas, was sich mittlerweile so entwickelt.

Wo nehmen Sie Ihre Ressourcen her, Ihre Kraft für die Arbeit?

Man muss immer seine Auszeit finden. Für mich kommt die Kraft auch von den vielen Reisen, die ich mache, ob privat oder zu einer Ausbildung in ein anderes Land, wo ich dann arbeite. Gerade da kommt so viel positives Feedback zurück, dass das einen pusht und aufbaut. Dazu mache ich Sport und beschäftige mich mit Kunst. Kickboxen hatte ich betrieben und habe einen Sandsack zu Hause, an dem ich mich quasi austoben kann.

Was würden Sie Paaren raten, um Ihre Liebe, ihr Liebesleben zu erhalten?

Mein Tipp ist einfach, den anderen zu überraschen. Nicht unbedingt mit materiellen Geschenken. Ein materielles Geschenk ist meist nur ein kurzfristiger Moment. Man nimmt es an; man freut sich; das war's. Vielleicht freut man auch länger, wenn man was wirklich Tolles bekommen hat. Aber ich glaube, es geht vielmehr um gemeinsame Erlebnisse. Das wirkt weitaus nachhaltiger, wenn man sich kreative Events ausklügelt, wie beispielsweise Überraschungen im Reisebereich, in der Zweisamkeit. Natürlich, wenn es dann dort noch ein Geschenk gibt, umso besser. (lächelt)

Das sind die Momente und Zeiten, die man miteinander verbringt. Das macht eigentlich mehr aus. Man muss immer für Überraschungen sorgen und sollte fröhlich sein und humorvoll. Also sich eine gewisse Leichtigkeit erhalten und vor allem auch die andere Person gut genug kennen, um zu wissen, womit man sie angenehm überrascht.