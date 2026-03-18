Spitzentöne: Causa Festspiele – die ÖVP ist tot

Das Schlimmste an der Situation ist klarerweise das Debakel, dem die Salzburger Festspiele von kulturpolitischen Dilettanten in der Geiselhaft von Intriganten und Eigeninteressenten überantwortet wurden. Es gab zu diesem Vorgehen schlicht keinen Anlass: Der jeden Kundigen erheiternde Vorwand – Fristenläufe bei der Ernennung der Schauspieldirektion – war zuletzt nicht einmal mehr Gegenstand der Debatte. Aber Markus Hinterhäuser geht im September 2026, nach zehn inspirierenden Jahren. Deren Aura hatte damit zu tun, dass hier aus künstlerischer und intellektueller Innensicht und nicht von Dramaturgen und Castingdirektoren programmiert wurde.

Hinterhäuser muss weichen, weil er ein „Ultimatum“ des politisch besetzten Kuratoriums (Bund, Land, Stadt Salzburg) nicht beantwortet hat. Man muss sich das vergegenwärtigen: Erst wurde sein bis mindestens 2029 laufender Ver trag gebrochen, weil er zu wenig „Wohl verhalten“ gezeigt habe.

Dennoch wollte man ihm auf dem Gnadenweg ein Jahr bis 2027 gewähren, nicht ohne ihn bei dieser Gelegenheit mittels „Ultimatum“ zu pressen, auf zwei Jahresgehälter zu verzichten. Nun geht die Sache vor das Arbeitsgericht. Der kommende, letzte Sommer verspricht noch eine letzte Steigerung, und nicht nur, weil Hinterhäuser die Theatersparte selbst notprogrammiert hat.

Die Besetzungen (Asmik Grigorian und Elina Garanca beim Überfliegen der Fachgrenzen) sind Delikatessen im Fünfhauben-Segment. Und Messiaens „Saint François“ war einer der ersten Triumphe unter Hinterhäusersvisionärem Vorvorvorvorgänger Mortier.