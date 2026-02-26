Die goldene Salzburger Festspielzeit geht leider bald zu Ende

Was ist passiert? Nichts, kann man zusammenfassen. Eine inferiore Intrige hat den Intendanten bezichtigt, mit einem Interview die gesetzlich gar nicht geforderte Ausschreibung der Schauspieldirektion, deren Besetzung einzig ihm obliegt, unterlaufen zu haben. Die von ihm präferierte ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann wäre die Traumbesetzung.

Aber die offensichtlich alberne Causa hat ihre Wirkung getan: Eine neu angetretene Garnitur überforderter Regionalpolitiker wurde leichte Beute für künstlerisch bedeutungslose Eigeninteressenten aus der Festspielnomenklatura und flügelschlagende Regionalfeuilletonisten (was ich vom Wirken der beteiligten Provinzwoiwoden und Kleinstadtschulzen halte, können Sie in einer früheren Ausgabe meiner Spitzentöne nachlesen).

Da die Causa Schauspielchefin offenbar haltlos ist – wir bekommen jetzt hoffentlich immerhin Karin Bergmann –, bemüht man die üblichen Gemeinplätze, wenn es jemanden Qualifizierten abzumontieren gilt. Dabei scheint es mir die Aufgabe einer Aufsichtsbehörde zu sein, interne Zerwürfnisse diskret statt in der Öffentlichkeit zu bereinigen.