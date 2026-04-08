Salzburg: Das Festspielkuratorium muss entpolitisiert werden

Vergleiche mit Trump müssen präzise angesetzt werden, sollen sie einem nicht unter den Händen entgleiten. Das Kuratorium der Salzburger Festspiele löst die Vorgaben allerdings idealtypisch ein: Aus intellektueller Überforderung, fachlicher Inkompetenz und narzisstischem Realitätsverlust resultiert eine Art Unberechenbarkeit, der man nur fassungslos folgen kann, weil sie sich jeder Logik entzieht.

Man muss sich das vergegenwärtigen: Das aus Landeshauptfrau, Bürgermeister und ein bisschen Babler formierte Gremium legte dem Intendanten zur Last, dass er die Schauspieldirektion mit der höchstqualifizierten Karin Bergmann besetzen wollte. Da das sein Recht war, wurde es später nicht einmal mehr thematisiert.