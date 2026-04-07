Karin Bergmann: Vom Burgtheater zu den Salzburger Festspielen

Schließlich hatte Hinterhäusers Favorisierung Bergmanns für den Posten der vakanten Schauspielleitung das Ende seiner Ära eingeläutet. Schon bei der Erstellung des Schauspielprogramms für 2026, das Hinterhäuser nach der von ihm betriebenen Trennung von Marina Davydova alleine auf den Weg brachte, hatte er sich mit Bergmann und Regisseur Jossi Wieler beraten.

"Sie haben in gewisser Weise ihren Beitrag geleistet", sagte er bei der Programmpräsentation und nannte sie später in der Kronen Zeitung eine "liebe Freundin, die sich immer wieder sehr entscheidend zu Theaterfragen geäußert hat".

Ausgerechnet dieser Umstand brachte Hinterhäuser schließlich ins Wanken, hatte sich Bergmann doch nicht auf die an sich nicht zwingend nötige, aber vom Kuratorium explizit geforderte Ausschreibung für den Posten der Schauspielleitung beworben und auch nicht am Hearing teilgenommen. Die Causa entwickelte sich zu einem Machtkampf zwischen dem Aufsichtsorgan und der künstlerischen Leitung der Festspiele. Das Kuratorium zeigte Hinterhäuser zunächst die "gelbe Karte", schlussendlich wurde die bereits fixierte Vertragsverlängerung ab Herbst 2026 überhaupt für nichtig erklärt.