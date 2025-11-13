Unsuk Chin: „Für mich hat Musik keine Grenzen“

Das führt sie nach Hamburg zu György Ligeti. Der Unterricht beginnt mit einem Schock. Denn Ligeti unterscheidet sich dezidiert von den Neutönern. Jung und naiv legt sie ihm ihre Arbeiten vor. Der Meister aber vernichtete sie. „Er hat mich sehr heftig kritisiert. Ich solle diese westeuropäische Avantgarde nicht einfach übernehmen, sondern meinen eigenen Weg gehen“, blickt sie auf die schmerzhafte Zeit zurück. Tief in ihrem Inneren aber habe sie ihm recht gegeben. „Ich spürte, dass das nicht die Musik ist, die ich machen möchte.“ Trotzdem blieb sie drei Jahre in Ligetis Lehre, setzte aber während dieser Zeit das Komponieren aus. 1988 zog sie nach Berlin und tat, was sie bereits als Kind in Korea gelernt hat: „Mich selbst auf die Beine zu stellen.“

Ob sie es heute in Europa leichter hätte, wo immer mehr Künstler aus Korea in den Fokus rücken? „Als ich nach Europa kam, konnten die Leute hier oft gar nicht unterscheiden, wer aus welchem Land in Asien stammt“, sagt sie. Als Koreanerin Karriere zu machen, sei damals schwierig gewesen. Das aber habe sich in den vergangenen Jahren geändert. In den USA verantwortete sie bereits ein Festival mit koreanischen Künstlern. Doch Unsuk Chin ist Realistin. Die Popularität im Westen habe ihre Heimat vor allem dem K-Pop zu verdanken. Amüsiert stellt sie fest: „Die jungen Leute fahren so darauf ab, dass sie sogar Koreanisch sprechen und kochen lernen wollen.“

Gegen Ende kommt das Gespräch noch einmal auf den Anlass. Stellt sie sich auch zuweilen, so wie ihre Figur Alice, die Frage „Wer bin ich?“ Das sei die zentrale Frage. Denn Komponieren bedeute immer, seine eigene Position zu definieren, erklärt sie und fügt nachdrücklich hinzu: „Ich gehe meinen eigenen Weg und schaffe meine eigene Musik. Die Reise geht weiter.“ Wohin der Weg führe, werde sich weisen. Man folgt ihr gern.