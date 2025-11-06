Kulturpolitik: Bei den Großen kürzen, die Kleinen schützen

Aber nach dem jüngsten, gegen Israel gerichteten Intendantenmanifest die Festwochen zu beaufsichtigen, kann doch kein Traumjob sein? Das Gezetere der FPÖ: geschenkt. Aber wenn sich Elfriede Jelinek, Doron Rabinovici, Michael Köhlmeier offen gegen den ihnen politisch nahen Intendanten wenden?

„Wir haben uns seit Langem gewünscht, dass bei den Festwochen die politische Diskussion um das Theater an Pointiertheit gewinnt. Da ist er buchstäblich eine Idealbesetzung, obwohl nicht jeder mit jedem Detail einverstanden sein muss. Ich war es auch nicht immer. Mein Problem mit dem konkreten Fall“, fährt er fort, „betrifft Raus Brief ebenso wie die Antwort: Wir haben Hoffnung, dass sich in Gaza eine Friedensvariante abzeichnet. Jetzt diese Diskussion zu führen, das ist, als stünden bei einem Autounfall die Schaulustigen daneben und diskutieren aus der sicheren Entfernung, ob die Rettung gut agiert.“ Nachsatz: „Das gilt für alle.“

Aber der als Anti-Israelismus getarnte Sturm von links, der durch die Welt fegt? Ein Satz reicht ihm da. „Vorsicht und Überlegung wären angesagt. Aber die kann man nicht vorschreiben.“

Nun wird auch noch über den blamablen Gesangswettbewerb der EBU gezankt. Deutlich für die Absage, sollte Israel per Abstimmung unter den Sendern ausgeschlossen werden, hat sich bisher nur die ÖVP positioniert. „Es gibt eine Entscheidungsstruktur, man kann also nur von außen einen Wunsch äußern“, sagt Bablers Berater. „Aber es dürfte wohl jeder wissen, dass wir Israels Teilnahme wollen.“

Das Ehrenamt übernimmt er in dunklen Zeiten. „Die richtigen Leute finden, genügend Geld geben und in Ruhe lassen“, so definierte er einst das Profil eines Kulturpolitikers. Und jetzt? Schon erklärte die Wiener Stadträtin, fast alle, nur nicht die ihr nahestehenden Festwochen, müssten verzichten. Als Festwochenpräsident würde er das natürlich begrüßen, sagt er. „Ich hätte dann aber auch das Gefühl, dass die Festwochen gegenüber den kleinen Organisationen in Wien eine kompensatorische Haltung einnehmen müssten.“