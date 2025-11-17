Artifact: Die Neuerfindung von Parov Stelar

In krisenhaften Wochen und Monaten malte er in seinem Haus auf Mallorca – immer wenn Sohn Max die Woche bei der Mutter verbrachte – düstere Werke. Mit der Ausstellung im Linzer Museum Francisco Carolinum 2021 verankerten sie ihn in der Kunstwelt. Seine Protagonisten wirken gequält, Farben versperren ihnen den Blick oder den Mund. Oft stand er auf Mallorca nach einem nächtlichen Schöpfungsprozess am Morgen ohne Erinnerung daran zwischen Bildern und Weinflaschen.

In der ORF-Doku findet Vater Leo Für­eder klare Worte für die Bilder des Sohnes. Ins Wohnzimmer würde er sich so etwas Düsteres nicht hängen wollen, sagte er. Marcus Füreder nimmt die Worte vom berufs- und scheidungsbedingt oft abwesenden Vater als es Liebesbeweis: „Man neigt dazu, seine Eltern nur als Vater und Mutter zu sehen, nicht als eigenständige Menschen. Wie der Papa in diese Kamera gesprochen hat, habe ich ihn gesehen: Der war auch einmal ein 24-Jähriger, der plötzlich Vater war. Ich habe seine Stärke gespürt, seine Verletzlichkeit und seinen Mut, mich zu ­kritisieren. Diesen Mut hast du nur, wenn du mit jemandem in tiefer Liebe verbunden bist: Du weißt, die Liebe hält das aus.“

Dass die Bilder, die er malt, Zeugen seines Kampfs mit sich sind, sei ihm bewusst, sagt er. Er male sich die Dämonen von der Seele. Auf die Leinwand gebannt verlieren sie ihren Schrecken.