Florian Scheuba: „Über der Republik hängt ein Damokleszwerg“

Herr Scheuba, Sie räumen Trump in Ihrem Programm „Schönen guten Abend“ reichlich Platz ein. Sind Sie enttäuscht, dass er den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat?

Das wäre an Absurdität nicht zu übertreffen gewesen. Jetzt stößt er gerade in neue Dimensionen des Wahnsinns und der Niedertracht vor. Ich spreche von dem Video, das ihn als Shit-Bomber zeigt, der Fäkalien auf Gegner abwirft. Vor ein paar Jahren hätte man das als geschmacklosen Versuch seiner Gegner gesehen, ihn als abartig zu denunzieren. Jetzt wissen wir, dass sein Social-Media-Team das ins Netz gestellt hat, und Trump findet das toll. Er bekennt sich damit zu seiner rektalen Identität.

Dass Kickl aus einem Rübenbomber Pferdeäpfel auf die Regierung abwirft, ist nicht zu befürchten, oder?

Warum nicht? In Facebook-Postings hat die FPÖ schon Klimaaktivisten anpinkeln lassen. Ich habe eine These, warum Trump glaubt, dass so etwas bei seinen Fans gut ankommt. In einer Dokumentation über seine Wähler, sagte einer ganz offen: „Trump is an asshole, but he is our asshole“. Das scheint mir doch ein wesentlicher Punkt zum Verständnis des Phänomens Trump zu sein. Die Situation insgesamt wird tatsächlich skurriler.

Der amerikanische Vizepräsident Vance behauptet in einer Rede, in Europa sei die Meinungsfreiheit in Gefahr, eine Kabarettistin stimmt ihm beflissen zu. Kurz darauf wird Jimmy Kimmel von Disney auf Wunsch von Trump gecancelt. Ich werde mich über dieses von Vance behauptete „Man darf ja nirgendwo mehr was sagen“ auch in meinem Programm lustig machen. In den USA wird das natürlich nicht so radikal praktiziert wie in den Diktaturen Russland oder Venezuela.