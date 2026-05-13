Ersan Mondtag: Der letzte Schritt in die Champions League

Wäre es nach ihm gegangen, hätte es den Umweg über die Opernraritäten nicht gebraucht. Aber als junger Exot musste man eben warten. Eine „Salome“ in Gent vor zwei Jahren hat ihm dann das Tor ins erste Fach aufgestoßen. „Da ging meine gesamte Bildsprache, mein Pathos richtig auf. Ich bin jemand, der stark in der Romantik verortet ist. Meine Sicht ist nicht: jetzt kommen die schweren Schinken, sondern jetzt kommt das Natürliche rein. Was andere kitschig nennen, nenne ich organisch. Ich mag es, Pathos zu erzeugen, Leute zu verführen und Bild-Illusionstheater zu machen. Ob bei Bizet, Strauss oder Wagner: Ich glaube an die Romantik.“

Nun kann man zumindest Teilen des Wiener Publikums viel erzählen, wenn ihm das Gebotene zu avantgardistisch erscheint, hilft kein Argumentieren. „Man kann nur machen, was man für richtig hält“, erwidert er. „Ich denke nicht, dass es mit dem Publikum einen Konflikt gibt. Ich arbeite im Grund konventionell, weil ich das Werk und das Publikum ernst nehme. Ich bin keiner, der dekonstruiert und im weißen Anzug nach rechts zeigt, um Emotion als intellektuelles Konzept vorzuführen. Ich bin jemand, der die Emotion ausführt, und dahingehend sehr konservativ.“