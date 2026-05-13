2nd Opinion: Geschäftsmodell zum Pissen

Die perfekte Definition von Wahnsinn, habe ich irgendwann irgendwo gelesen, geht so: Immer dasselbe tun und sich wundern, dass sich die Ergebnisse nicht ändern. Einstein habe das gesagt, wurde mir in diesem Zusammenhang versichert, und das ist auch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Einen Beleg für Einsteins Autorschaft gibt es nicht, und die Tatsache, dass der Spruch erst in den 80er-Jahren populär wurde – naturgemäß in der Coachingbranche, der unerschöpflichen Quelle des Banalen –, spricht eher dagegen. Man kennt für diesen Vorgang im Englischen einen eigenen Begriff: „Churchillian drift“, also die Neigung, jeden klugen, originellen oder sarkastischen Spruch, von dem man nicht mehr sagen kann, wer ihn zuerst verwendet hat, dem großen Premierminister und Literaturnobelpreisträger zuzuschreiben.

Wenn einem Churchill nicht einfällt, kann man natürlich auch vermuten, das Zitat sei von Oscar Wilde – oder eben Albert Einstein. Letzterer soll auch gesagt haben: „Gott würfelt nicht.“ Das stimmt immerhin fast und sinngemäß, hat aber ein viel charmanteres Original: Einstein schrieb Mitte der 20er-Jahren, als er seine Probleme mit der Akzeptanz der Quantentheorie und der Rolle des Zufalls im Bauprinzip der Natur hatte, einem deutschen Physikerkollegen: „Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt.“ Einstein nannte Gott „den Alten“, und das finde ich schön.